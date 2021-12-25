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Политолог Карасев сообщил о необходимости досрочных парламентских выборов на Украине

Политика
Политолог Карасев сообщил о необходимости досрочных парламентских выборов на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 декабря. Украине нужны преждевременные парламентские выборы. Таким мнением поделился политолог Вадим Карасев.

Эксперт в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал ситуацию в стране. По словам Карасева, только сообща украинцы могут дать ответ — воевать или мириться для разрешения политического кризиса.

«Надо перезарядить, наверное, перевыборы делать, чтобы был новый правящий класс и новые депутаты были. Не те, которые сейчас ухали на моря и океаны до конца января», — сказал политолог.

Аналитик добавил, что нужно объединиться и сформировать коалиционное правительство в парламенте.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее покинул страну. Бывший глава государства пошел на такой шаг после обвинений в госизмене.

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