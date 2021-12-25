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Журналист Гордон заявил, что пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского

Политика
Журналист Гордон заявил, что пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 25 декабря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, вероятно, готовится принять участие в следующих президентских выборах, рассказал журналист Дмитрий Гордон.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, подобной ситуации, чтобы глава Офиса президента Украины руководил страной, не было никогда.

«Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель администрации президента… Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от офиса пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично», — подчеркнул Гордон.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский в 2021 году не дозвонился до президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако украинский лидер не звонит туда, где знает, что ему не ответят, уточнил глава офиса Зеленского.

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украина ермак гордон
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