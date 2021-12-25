Огромные страны случайно не распадаются: Владимир Познер о возможности спасения СССР

30 лет назад 25 декабря стал последним днем для Союза советских социалистических республик. В 19:38 по московскому времени произошло событие, которое принято считать окончанием 69-летней истории коммунистической страны. Спустя всего несколько минут после прощального обращения президента Михаила Горбачева с флагштока над Кремлем был спущен красный советский флаг, что символизировало смерть СССР. Сейчас в канун этой даты некоторые россияне, жившие и родившиеся в СССР, искренне грустят и скучают по великой стране. Так были ли шансы спасти Страну Советов? Ответ на этот вопрос ФАН искал в беседе с королем интервью — телеведущим Владимиром Познером.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

— Владимир Владимирович, как Вы считаете, можно ли было сохранить СССР тогда? К примеру, поменяли бы просто систему, но не меняли бы границы государства?

— Вы знаете, столько «бы» в вопросах! Я исхожу из того, что нет в истории ни одной империи, которая бы не распалась. Такого примера нет. Будь то древняя история Рима и так далее, будь то современная история — Великобритания, Австро-Венгрия, Франция, Испания, Голландия, Португалия — это все были империи, и они все до единой распались. Это закон — империи не сохраняются навечно, в отличие от самих стран. Поэтому для меня совершенно очевидно, что Советская империя, которая была наследницей Российской империи, должна была распасться. В этом я абсолютно убежден. Можно ли было это оттянуть еще на немного? Возможно! Горбачев хотел этого, когда создавался новый союзный договор, основанный чуть-чуть на других отношениях. То есть это были такие отчаянные, на мой взгляд, попытки спасти эту империю. Но все равно это было бы временно. В лучшем случае, это привело бы к такому временному удлинению срока.

— Почему тогда сейчас находятся эксперты, которые убеждают, что сохранить СССР не просто можно было, а именно нужно?

— Задаются вопросы сейчас разные по СССР, и спекулируют достаточно широко на этом. Еще ссылаются на опросы общественного мнения, по-моему, 1990-го года или 1989-го года, когда 72% населения проголосовали за сохранение СССР и, конечно, это цифра лукавая. Потому что, если по-честному, то надо было в каждой республике проводить этот опрос только среди так называемой титульной нации. Ну, скажем в Эстонии спрашивать только у эстонцев. В Латвии выяснять только у латышей, а не у русских, которые там живут. И я думаю, что результаты опроса были бы совершенно другими. Было очевидно, что целый ряд республик — Прибалтийские, даже и смешно говорить, но не только они, а скажем, Грузия и ряд других стран, они совершенно не хотели больше пребывать в составе СССР. Да, и Украина не хотела. Но тогда общий опрос провели, и получилась такая общая температура по больнице.

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Но и на это часто ссылаются, что, вот, мол, все хотели остаться в СССР. На самом деле, это было не совсем так. А вернее сказать, совсем не так. И сохранить эту систему… Ну, она оказалась сама бессильной. Ведь люди жили все хуже и хуже: сплошной дефицит, нескончаемые очереди. Советский Союз импортировал зерно. Хотя когда-то Российская империя была крупнейшим экспортером зерна. Мяса нигде не было. Не могли даже ввести талоны кое-где, потому что их нечем было обеспечивать. Это я вам говорю как журналист, который в это время работал. Вот, скажем, в Ростовской области я спрашивал у секретаря горкома партии, почему не ввести карточки на продукты? На что он мне ответил, что, дорогой Владимир Владимирович, нам нечем карточки обеспечивать. То есть люди сейчас это все забыли. Это был полный вообще развал. Полный неуспех. Единственное, что мы умели делать — это оружие. Недаром была шутка, что чтоб мы ни делали, выходит автомат Калашникова. Поэтому, конечно, нет, и сохранить СССР было нельзя. Такие огромные страны случайно не распадаются. Это закономерность.

Накануне в Думе предложили установить День памяти распада СССР. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, представитель ЛДПР Борис Чернышов. Для этого он предлагает внести поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах. В пояснительной записке к проекту Чернышов назвал распад СССР главной геополитической катастрофой ХХ века, которая привела к «дезинтеграции в различных сферах жизни», обострению политического и экономического кризиса и возникновению межнациональных конфликтов.