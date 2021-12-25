Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 14:43
14:39
Происшествия
Водитель Renault и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Подмосковье
14:37
Экономика
Путин и Вучич по телефону обсудили перспективы поставок российского газа в Сербию
14:34
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в тюменской многоэтажке
14:34
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с мотоциклом в Алтайском крае
14:31
Весь мир
Суд Эквадора понизил возраст сексуального согласия до 14 лет
14:26
Общество
Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
14:26
Общество
Открытие станции «Технологический институт-1» в Петербурге перенесли на три месяца
14:23
Политика
Österreich: экс-канцлер Австрии Курц намерен работать на частную компанию в США
14:11
Общество
Синоптики Краснодарского края предупредили о повышении уровня воды в реках из-за непогоды
14:10
Происшествия
РКН потребовал от руководства соцсетей удалить все аккаунты проекта «ОВД-инфо»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Огромные страны случайно не распадаются: Владимир Познер о возможности спасения СССР
Общество
Огромные страны случайно не распадаются: Владимир Познер о возможности спасения СССР
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

30 лет назад 25 декабря стал последним днем для Союза советских социалистических республик. В 19:38 по московскому времени произошло событие, которое принято считать окончанием 69-летней истории коммунистической страны. Спустя всего несколько минут после прощального обращения президента Михаила Горбачева с флагштока над Кремлем был спущен красный советский флаг, что символизировало смерть СССР. Сейчас в канун этой даты некоторые россияне, жившие и родившиеся в СССР, искренне грустят и скучают по великой стране. Так были ли шансы спасти Страну Советов? Ответ на этот вопрос ФАН искал в беседе с королем интервью — телеведущим Владимиром Познером.

Огромные страны случайно не распадаются: Владимир Познер о возможности спасения СССР
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

— Владимир Владимирович, как Вы считаете, можно ли было сохранить СССР тогда? К примеру, поменяли бы просто систему, но не меняли бы границы государства?

— Вы знаете, столько «бы» в вопросах! Я исхожу из того, что нет в истории ни одной империи, которая бы не распалась. Такого примера нет. Будь то древняя история Рима и так далее, будь то современная история — Великобритания, Австро-Венгрия, Франция, Испания, Голландия, Португалия — это все были империи, и они все до единой распались. Это закон — империи не сохраняются навечно, в отличие от самих стран. Поэтому для меня совершенно очевидно, что Советская империя, которая была наследницей Российской империи, должна была распасться. В этом я абсолютно убежден. Можно ли было это оттянуть еще на немного? Возможно! Горбачев хотел этого, когда создавался новый союзный договор, основанный чуть-чуть на других отношениях. То есть это были такие отчаянные, на мой взгляд, попытки спасти эту империю. Но все равно это было бы временно. В лучшем случае, это привело бы к такому временному удлинению срока.

— Почему тогда сейчас находятся эксперты, которые убеждают, что сохранить СССР не просто можно было, а именно нужно?

— Задаются вопросы сейчас разные по СССР, и спекулируют достаточно широко на этом. Еще ссылаются на опросы общественного мнения, по-моему, 1990-го года или 1989-го года, когда 72% населения проголосовали за сохранение СССР и, конечно, это цифра лукавая. Потому что, если по-честному, то надо было в каждой республике проводить этот опрос только среди так называемой титульной нации. Ну, скажем в Эстонии спрашивать только у эстонцев. В Латвии выяснять только у латышей, а не у русских, которые там живут. И я думаю, что результаты опроса были бы совершенно другими. Было очевидно, что целый ряд республик — Прибалтийские, даже и смешно говорить, но не только они, а скажем, Грузия и ряд других стран, они совершенно не хотели больше пребывать в составе СССР. Да, и Украина не хотела. Но тогда общий опрос провели, и получилась такая общая температура по больнице.

Огромные страны случайно не распадаются: Владимир Познер о возможности спасения СССР
youtube.com / Prt Scr

Но и на это часто ссылаются, что, вот, мол, все хотели остаться в СССР. На самом деле, это было не совсем так. А вернее сказать, совсем не так. И сохранить эту систему… Ну, она оказалась сама бессильной. Ведь люди жили все хуже и хуже: сплошной дефицит, нескончаемые очереди. Советский Союз импортировал зерно. Хотя когда-то Российская империя была крупнейшим экспортером зерна. Мяса нигде не было. Не могли даже ввести талоны кое-где, потому что их нечем было обеспечивать. Это я вам говорю как журналист, который в это время работал. Вот, скажем, в Ростовской области я спрашивал у секретаря горкома партии, почему не ввести карточки на продукты? На что он мне ответил, что, дорогой Владимир Владимирович, нам нечем карточки обеспечивать. То есть люди сейчас это все забыли. Это был полный вообще развал. Полный неуспех. Единственное, что мы умели делать — это оружие. Недаром была шутка, что чтоб мы ни делали, выходит автомат Калашникова. Поэтому, конечно, нет, и сохранить СССР было нельзя. Такие огромные страны случайно не распадаются. Это закономерность.

Накануне в Думе предложили установить День памяти распада СССР. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, представитель ЛДПР Борис Чернышов. Для этого он предлагает внести поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах. В пояснительной записке к проекту Чернышов назвал распад СССР главной геополитической катастрофой ХХ века, которая привела к «дезинтеграции в различных сферах жизни», обострению политического и экономического кризиса и возникновению межнациональных конфликтов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Огромные страны случайно не распадаются: Владимир Познер о возможности спасения СССР
ссср лдпр михаил горбачев владимир познер борис чернышов госдума рф ссср.россия советский союз владимир путин день распада ссср флаг ссср журналист владимир познер партия лдпр
Комментировать