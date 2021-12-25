Саудовская Аравия вложила 27 млн долларов в развитие вертикального земледелия

Эр-Рияд, 25 декабря. Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии выделило 27 млн долларов на совершенствование и распространение технологий вертикального земледелия.

Таким образом королевство рассчитывает решить будущие проблемы с дефицитом продуктов питания на фоне растущего спроса. Для этого Национальный центр исследований и разработок в области устойчивого сельского хозяйства планирует заручиться поддержкой со стороны государств и организаций, имеющих богатый опыт в этой сфере, чтобы адаптировать новый вид производства под местные реалии. При этом королевство будет стремиться максимально повысить эффективность имеющихся методов, чтобы получить больший выход продукции с заданной площади.

With an eye on future food challenges, KSA invests millions in vertical farminghttps://t.co/xclTejBOlq — Annette (@orchardcitygal) December 24, 2021

По словам местного эксперта по вертикальному земледелию Фалеха аль-Джухани, к 2050 году в мире ожидается стабильный рост числа проживающих вплоть до 80% от всего населения планеты, которое к указанному сроку превысит 9 млрд. В связи с этим будет увеличиваться и потребность в продуктах питания, поэтому подобный вид сельского хозяйства станет одним из наиболее оптимальных выходов из сложившейся ситуации.

Причины интереса

Ранее традиционное земледелие в Саудовской Аравии было развито достаточно сильно для того, чтобы обеспечить жителей королевства основными видами агропромышленной продукции. Однако площадь пригодных для возделывания полей невелика — около 2%, а в связи с отказом Эр-Рияда в 2008 году от планов по достижению самодостаточности в этом вопросе затраты на импорт зерна, овощей и фруктов ежегодно растут. В последнее время власти страны вновь выразили интерес к развитию сельскохозяйственной отрасли, поэтому в случае успешной локализации и достаточно широкого распространения вертикальные фермы смогут взять на себя часть нагрузки по производству продуктов питания.

#Jordan and #SaudiArabia discuss ways to increase the exchange of crops and foodstuffs and developing #agri sector. https://t.co/h4H6CWFluP — TRENDS (@mena_trends) December 23, 2021

Комплексы состоят из множества ярусов, на каждом из которых размещаются растения. Питательные вещества, как правило, доставляются к корням без естественной почвы либо путем наполнения отдельных емкостей или конструкций с субстратом (гидропоника), либо аэрозольным способом (аэропоника). Основными преимуществами такого подхода являются меньшие затраты на проводимые работы, независимость от перепадов температуры и прочих климатических условий, экономия пространства и воды (до 90%).

In B.C., growing produce vertically and under LED lights is on the rise as experts say the technique can combat climate change and food insecurity. However, the agritech industry continues to face challenges over where they are able to operate.https://t.co/cLoZnsHFHj — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 25, 2021

Важным фактором является больший выход продукции — до пяти урожаев в год — и экологичность, поскольку шансы на заражение растений крайне невелики, а если такое случается, то больной экземпляр можно быстро выявить и удалить. Основным минусом является большие энергозатраты на работу ламп и ирригационного оборудования, что во многих странах оставляет традиционные методы сельского хозяйства конкурентоспособными. Однако достаточное количество солнечных дней в королевстве позволит использовать и естественное освещение, частично компенсируя этот недостаток.

Плюсы перевешивают минусы

В целом из-за своих преимуществ вертикальное земледелие является более стабильным источником продуктов, что особенно важно для Саудовской Аравии. Как сообщил эксперт, многие местные культуры негативно реагируют на внезапные похолодания, что может спровоцировать неурожайность и, как следствие, рост цен. При этом Аль-Джухани отметил, что помимо специальных хозяйств использовать такие фермы можно даже в жилых домах на балконах или крышах, обеспечивая людей свежими продуктами круглый год.

Сокращаются и затраты на транспортировку от источника до конечного потребителя, что скажется не только на экономии средств, но и на экологии из-за меньшего расхода горючего и выбросов в атмосферу. Тем не менее такого преимущества удастся достичь в том случае, если вырабатываемая для ферм энергия будет получена из более «чистых» источников, нежели дизельные или газовые электростанции.

We were honored to welcome Israeli Agriculture Minister @oded_forer today at @AeroFarms in Newark with its CEO David Rosenberg alongside @NJDA Secretary Doug Fisher. We explored the future of vertical farming and how New Jersey and Israel can partner to solve key food challenges. pic.twitter.com/ITXhimXSKt — NJ - Israel Commission (@NewJerseyIsrael) December 2, 2021

В настоящее время широкого распространения на Ближнем Востоке такие технологии пока не получили. Активнее всего гидропонику и ряд схожих методов применяет Израиль, но и здесь их число невелико относительно традиционных сельхозугодий. Однако многие эксперты указывают, что в условиях острой нехватки воды вертикальные фермы являются оптимальным выходом для этого региона.

Особенно актуальна гидро- и аэропоника в Сирии, Ираке и Иране, где уровень воды на плотинах в последнее время местами упал вдвое, а некоторые реки и озера пересохли полностью. Из-за этого значительно уменьшилась урожайность, а Багдад, например, принял решение о сокращении площади озимых полей вдвое — возможностей для полива большего количества угодий уже не остается.