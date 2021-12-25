Военные инженеры ВВО уничтожили отряд диверсантов условного противника на Сахалине

Москва, 25 декабря. Бойцы инженерно-разведывательной группы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение отряда диверсантов условного противника в ходе учений на Сахалине.

Отмечается, что колонна техники подверглась нападению диверсантов. Военнослужащими ВС РФ незамедлительно были заняты позиции для стрельбы и организована круговая оборона. После подавления огневых точек условного противника военные инженеры перешли в контрнаступление, передает телеканал «Звезда».

Благодаря слаженным действиям личного состава диверсионная группа была уничтожена. После отражения нападения инженеры продолжили поиск мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны техники.

Ранее сообщалось, что в Крыму стартовали масштабные учения десантников. Тренировка десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений, а также бойцов сил радиационной, химической и биологической защиты проходит на полигоне Опук.