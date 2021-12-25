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Голливудская версия «Иронии судьбы» выйдет на Netflix 31 декабря

Общество
Голливудская версия «Иронии судьбы» выйдет на Netflix 31 декабря
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Москва, 25 декабря. Стриминг-сервис Netflix готовится представить голливудский ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Премьера картины запланирована на 31 декабря.

Автором ремейка выступил режиссер Марюс Вайсберг, ответственный за фильм «Бабушка легкого поведения». Картина получила название About Fate («Про судьбу»). Стриминг-сервис Netflix решил приурочить цифровой релиз к новогодним праздникам, поэтому его выход состоится 31 декабря.

Интерес Netflix к российскому кино также может обеспечить появление знаменитых проектов в каталоге. Так, студия «Ленфильм» планирует предложить стриминг-гиганту свои фильмы для расширения экспансии в мировом масштабе после запуска оригинального производства. Компания уже ведет переговоры с «Кинопоиском», Start и More.TV.

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премьера netflix ирония судьбы
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