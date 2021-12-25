Падение Алсу с лошади попало на видео

Москва, 25 декабря. Певица Алсу заявила, что больше не собирается садиться на лошадь после жесткого падения, которое получилось снять на видео вместо красивых кадров.

Алсу опубликовала в социальной сети Instagram пост с видео, на котором запечатлен момент ее падения с лошади. Певица попросила слабонервным не смотреть ролик до конца. Алсу отметила, что эти кадры получились случайно.

«Буду его пересматривать и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь», — заявила артистка.

Певица также вспомнила жесткое падение спиной на лед 18 лет назад, когда она получила травму позвоночника. Алсу пообещала теперь точно больше не садиться на лошадь. Подписчики знаменитости в комментариях выразили радость от того, что звезда осталась жива и здорова. Некоторые уверены, что исполнительнице не стоит бояться и останавливаться на достигнутом. Другие же пользователи Сети раскритиковали вокалистку, заявив, что здоровье важнее красивых фотографий и видео.

Ранее Алсу после выступления со своей дочерью Микеллой Абрамовой заявила, что дети должны быть лучше своих родителей. Поп-звезда спела с наследницей в проекте «Дуэты». Талант девочки высоко оценил король эстрады Филипп Киркоров, передает «Дни.ру».