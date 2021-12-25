Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 13:15
13:14
Иномарка улетела в кювет после столкновения с погрузчиком под Курском
13:13
Армия
Церемония вывода подлодки «Генералиссимус Суворов» из эллинга состоялась на «Севмаше»
13:13
Общество
Минздрав России разрабатывает новые рекомендации по лечению пациентов с «Омикроном»
13:11
Происшествия
Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
13:08
Происшествия
Начальника отдела Россельхознадзора по Москве Ртищева нашли мертвым на рабочем месте
13:04
Политика
Пользователей Reddit рассмешили публикации западных СМИ о скорой «войне» России с Украиной
13:00
Видео
Ирина Ортман рассказала о знаках внимания Киркорова и о слухах про Эрнста
13:00
Общество
Заваленный снегом Петербург разочаровал туристов из Эстонии
12:58
Армия
«Севмаш» анонсировал закладку двух подводных крейсеров «Борей-А»
12:58
Общество
Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных и близких

Общество
Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных и близких
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина на Новый год.

Глава государства традиционно отметит праздник в компании родных и близких. Однако рождественская неделя у российского лидера частично пройдет в рабочем режиме, рассказал Песков в беседе с журналистами в субботу.

«Он редко проводит это время полностью как новогодние праздники», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также стало известно, что Владимир Путин планирует традиционно посетить один из храмов на Рождество. Однако на данный момент не ясно, какой именно храм это будет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных и близких
путин новый год праздник
Комментировать