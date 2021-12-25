Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных и близких

Москва, 25 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина на Новый год.

Глава государства традиционно отметит праздник в компании родных и близких. Однако рождественская неделя у российского лидера частично пройдет в рабочем режиме, рассказал Песков в беседе с журналистами в субботу.

«Он редко проводит это время полностью как новогодние праздники», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также стало известно, что Владимир Путин планирует традиционно посетить один из храмов на Рождество. Однако на данный момент не ясно, какой именно храм это будет.