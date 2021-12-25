Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 13:15
13:13
Армия
Церемония вывода подлодки «Генералиссимус Суворов» из эллинга состоялась на «Севмаше»
13:13
Общество
Минздрав России разрабатывает новые рекомендации по лечению пациентов с «Омикроном»
13:11
Происшествия
Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
13:08
Происшествия
Начальника отдела Россельхознадзора по Москве Ртищева нашли мертвым на рабочем месте
13:04
Политика
Пользователей Reddit рассмешили публикации западных СМИ о скорой «войне» России с Украиной
13:00
Видео
Ирина Ортман рассказала о знаках внимания Киркорова и о слухах про Эрнста
13:00
Общество
Заваленный снегом Петербург разочаровал туристов из Эстонии
12:58
Армия
«Севмаш» анонсировал закладку двух подводных крейсеров «Борей-А»
12:58
Общество
Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года
12:57
Происшествия
Авария с большегрузом под Ростовом-на-Дону частично парализовала движение на юг
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

FAZ: учения ВС РФ в Крыму вынудили НАТО пойти на уступки в отношениях с Москвой

Политика
FAZ: учения ВС РФ в Крыму вынудили НАТО пойти на уступки в отношениях с Москвой
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 25 декабря. Запланированные Минобороны РФ масштабные военные учения в Крыму и на территории Краснодарского края вызвали серьезную обеспокоенность у НАТО.

Немецкое агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что Североатлантический альянс призывал Россию отказаться от этих маневров, но это не сработало. Примечательно, что все это происходило на фоне передачи Россией требований по гарантиям безопасности США и другим странам НАТО. Аналитики издания не исключают, что именно активность ВС РФ заставила Запад к переговорам по этой теме.

«Мы готовы сесть за стол переговоров в Совете Россия — НАТО и провести беседу. Но мы не пойдем на компромиссы в принципиальных вопросах», — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Авторы статьи обратили внимание, что до сообщения о крымских маневрах российских войск в НАТО практически никак не комментировали выдвинутые Москвой требования по безопасности. Сегодня же военно-политический блок хоть и недоволен предстоящими учениями, но именно они вынудили блок пойти на уступки в отношениях с РФ.

Ранее сообщалось, что Россия заинтересована в быстром ответе США и НАТО относительно своих предложений по безопасности. Предполагается, что переговоры могут начаться уже в январе 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / FAZ: учения ВС РФ в Крыму вынудили НАТО пойти на уступки в отношениях с Москвой
россия нато учения крым переговоры
Комментировать