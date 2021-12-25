FAZ: учения ВС РФ в Крыму вынудили НАТО пойти на уступки в отношениях с Москвой

Берлин, 25 декабря. Запланированные Минобороны РФ масштабные военные учения в Крыму и на территории Краснодарского края вызвали серьезную обеспокоенность у НАТО.

Немецкое агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что Североатлантический альянс призывал Россию отказаться от этих маневров, но это не сработало. Примечательно, что все это происходило на фоне передачи Россией требований по гарантиям безопасности США и другим странам НАТО. Аналитики издания не исключают, что именно активность ВС РФ заставила Запад к переговорам по этой теме.

«Мы готовы сесть за стол переговоров в Совете Россия — НАТО и провести беседу. Но мы не пойдем на компромиссы в принципиальных вопросах», — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Авторы статьи обратили внимание, что до сообщения о крымских маневрах российских войск в НАТО практически никак не комментировали выдвинутые Москвой требования по безопасности. Сегодня же военно-политический блок хоть и недоволен предстоящими учениями, но именно они вынудили блок пойти на уступки в отношениях с РФ.

Ранее сообщалось, что Россия заинтересована в быстром ответе США и НАТО относительно своих предложений по безопасности. Предполагается, что переговоры могут начаться уже в январе 2022 года.