Девять из десяти молодых саудовцев хотят работать в туристической отрасли

Эр-Рияд, 25 декабря. Социологическое исследование продемонстрировало заинтересованность 90% молодых саудовцев в построении карьеры в сфере туризма. Примечательно, что готовность работать в традиционных для страны отраслях, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, выразили лишь 77% респондентов.

Опрос среди 850 человек проведен The Red Sea Development Company (TRSDC), основанным в 2018 году закрытым акционерным обществом, принадлежащим Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Проект призван способствовать развитию туристической отрасли на побережье Красного моря.

Majority of young Saudis are interested in tourism than oil and gas careers: TRSDC Study #SaudiArabia #youth #tourism https://t.co/C3zw5lI6Vq — Eli Dror (@edrormba) December 24, 2021

Свою мотивацию молодые люди объяснили верой в значительное повышение привлекательности королевства для иностранцев в обозримом будущем. Это, в свою очередь, связывается со стратегическим развитием туристической отрасли в рамках плана «Видение-2030».

«Это создание рабочих мест, движущая сила экономического роста и важный мост между культурами, который способствует лучшему пониманию уникальной и интересной [саудовской] нации», — считает Джон Пагано, гендиректор TRSDC.

The second-largest petroleum producer in the world, #SaudiArabia is planning a shift from Energy to Entertainment with the construction of an engineering marvel which could be the next big thing in extreme #tourism #TheRig - a part of Saudi Vision 2030. https://t.co/hfoE7saW7i — GreatGameIndia (@GreatGameIndia) November 9, 2021

Около 84% опрошенных полагают, что работа в данной сфере сможет позволить им обеспечить себе безбедную жизнь, так как в ближайшие десять лет ожидается кратное увеличение иностранных гостей.

«Мы думаем, что к 2030 году, когда проект завершится, будут созданы 35 000 постоянных рабочих мест и еще 35 000 сезонных, что станет значительным вкладом в занятость на национальном уровне», — заявил Ахмад Дарвиш, глава штаба TRSDC.

«Видение-2030» — амбициозный проект Саудовской Аравии по радикальному перестроению модели ведения хозяйства к следующему десятилетию с упором на экологию и высокотехнологичное производство.

Saudi Vision 2030 is a strategic framework to reduce Saudi Arabia's dependence on oil, diversify its economy, and develop public service sectors such as health, education, infrastructure, recreation, and tourism https://t.co/9CaccH4fGR pic.twitter.com/OmHCO5zxc6 — . (@ArrxdQ) April 25, 2021

В число сфер, которые должны снизить зависимость национальной экономики от продажи нефти и ее производных, входит туризм. К 2030 году число совершающих хадж паломников должно вырасти не менее чем до 80 миллионов (по сравнению с 7 миллионами в 2019 году), а количество прибывших для умры — до 30 миллионов. Простых же отдыхающих должно быть не менее 100 миллионов, что поставило бы королевство в мировые лидеры по рекреационной привлекательности.

Помимо этого, уровень безработицы среди молодежи планируется снизить с 11,6% до 7%.