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Девять из десяти молодых саудовцев хотят работать в туристической отрасли

Весь мир
Девять из десяти молодых саудовцев хотят работать в туристической отрасли
Global Look Press  /  Simon Kremer/dpa

Эр-Рияд, 25 декабря. Социологическое исследование продемонстрировало заинтересованность 90% молодых саудовцев в построении карьеры в сфере туризма. Примечательно, что готовность работать в традиционных для страны отраслях, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, выразили лишь 77% респондентов.

Опрос среди 850 человек проведен The Red Sea Development Company (TRSDC), основанным в 2018 году закрытым акционерным обществом, принадлежащим Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Проект призван способствовать развитию туристической отрасли на побережье Красного моря.

Свою мотивацию молодые люди объяснили верой в значительное повышение привлекательности королевства для иностранцев в обозримом будущем. Это, в свою очередь, связывается со стратегическим развитием туристической отрасли в рамках плана «Видение-2030».

«Это создание рабочих мест, движущая сила экономического роста и важный мост между культурами, который способствует лучшему пониманию уникальной и интересной [саудовской] нации», — считает Джон Пагано, гендиректор TRSDC.

Около 84% опрошенных полагают, что работа в данной сфере сможет позволить им обеспечить себе безбедную жизнь, так как в ближайшие десять лет ожидается кратное увеличение иностранных гостей.

«Мы думаем, что к 2030 году, когда проект завершится, будут созданы 35 000 постоянных рабочих мест и еще 35 000 сезонных, что станет значительным вкладом в занятость на национальном уровне», — заявил Ахмад Дарвиш, глава штаба TRSDC.

«Видение-2030» — амбициозный проект Саудовской Аравии по радикальному перестроению модели ведения хозяйства к следующему десятилетию с упором на экологию и высокотехнологичное производство.

В число сфер, которые должны  снизить зависимость национальной экономики от продажи нефти и ее производных, входит туризм. К 2030 году число совершающих хадж паломников должно вырасти не менее чем до 80 миллионов (по сравнению с 7 миллионами в 2019 году), а количество прибывших для умры — до 30 миллионов. Простых же отдыхающих должно быть не менее 100 миллионов, что поставило бы королевство в мировые лидеры по рекреационной привлекательности.

Помимо этого, уровень безработицы среди молодежи планируется снизить с 11,6% до 7%.

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саудовская аравия туризм vision 2030
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