Михаил Делягин объяснил, какой валютный трюк «Газпрома» заставит США пойти на любые условия России

Брюссель, 25 декабря. Россия должна всецело поддержать стремление Запада к «зеленой энергетике» и гендерному равенству, но исключительно на их территории.

С таким неожиданным призывом в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по экономической политике Михаил Делягин, подчеркнув, что незачем мешать людям, поддержавшим в свое время фашизм, в их стремлении к добровольному вымиранию. Политик уточнил, что в своих границах американцы с европейцами пусть занимаются, чем хотят. Если они не хотят оставлять потомства, это их полное право, только нельзя позволять им распространять эту свою идеологию по всему миру.

С «зеленой энергетикой», по мнению депутата, еще проще. Запад вот уже много лет утверждает, что Россия навязывает ему свое топливо. В ответ нужно просто полностью прекратить все поставки газа в ЕС. Пусть закупают по бешеным ценам американский сжиженный газ. Хотя на самом деле он тоже российский, только купленный Штатами, так что, если уж полностью от всего отказываться, европейцы массово должны «пересесть» на свои ветряки. Россия тем временем просто перенаправит потоки на восток и внутрь страны — на тотальную газификацию.

Федеральное агентство новостей /

Делягин также отметил, что Украина никогда не вступит в НАТО, несмотря на все инсинуации ее западных партнеров. В то же время не стоит верить и в гарантии США и Европы насчет отказа от расширения альянса.

«Меня вообще пугает этот тезис, что мы хотим от Запада гарантий. Люди, которые верят Западу, бывают только двух сортов — одни уже лежат в могиле, а вторые еще живы, но дураки. Третьего не дано, потому что люди западной культуры воспитаны на англосаксонской культуре и для них так называемое двоесловие (ложь в которую начинаешь сам верить) является неотъемлемой частью существования», — заверил политик.

Депутат также призвал не расстраиваться из-за задержки запуска «Северного потока — 2» и принудить США с помощью «Газпрома» к полному послушанию. Делягин напомнил, что цены на газ в Европе и в мире уже который месяц бьют рекорды и российский газопровод окупился уже трижды из-за постоянных задержек. России, по идее, даже доплачивать немцам надо, чтобы и дальше затягивали с сертификацией «СП-2», так как это гарантирует бешеные прибыли. Также поставки газа, а вернее систему оплаты за топливо, можно использовать для полного усмирения Запада, в том числе и в вопросе расширения НАТО на восток.

«Мы продаем сырье европейцам, у которых евро, швейцарские франки и британские фунты. Но мы продаем за доллары. Зачем? Давайте поставлять ресурсы ЕС за ту валюту, за которую нам будет выгоднее. Кто предложит больше льгот, тот и выиграет. США такой расклад на энергорынке тут же выбьет из колеи и заставит забыть об экспансии. Простейший валютный трюк «Газпрома» в итоге заставит США пойти на любые условия России. Беспрекословно. Лишь бы сохранить хоть малейшее влияние на европейском рынке. Вот и все, проблема решена», — выразил уверенность парламентарий.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец описал ответ России на расширение НАТО с самого неожиданного направления.