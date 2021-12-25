Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев ждут большие перемены в новом году

Москва, 25 декабря. Новый год принесет перемены для представителей всех знаков зодиака, а подробный гороскоп на предстоящие 12 месяцев составила астролог Лилия Любимова.

Самым перспективным периодом в новом 2022 году станет отрезок с 5 февраля по 28 апреля. В это время дела будут складываться особенно удачно. Кроме того, с 16 февраля из-за соединения Марса с Венерой возможны какие-либо яркие и счастливые события в личной жизни.

Тельцы с января по апрель будут находиться в особенно выгодном положении. Своих целей им удастся добиться с помощью друзей или коллективных усилий.

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Удача также будет сопутствовать Скорпионам, Львам и Водолеям, которые в новом году получат возможность высокого заработка. Козероги смогут переехать или сделать ремонт. Интересный год предстоит Овнам, которым придется много работать, чтобы держать все под контролем.

«Сначала придет успех, а потом — необходимость трудиться изо всех сил, чтобы его удержать», — приводит слова астролога портал WOMAN.RU.

Представителям Рыб следует проявлять больше активности, тогда перед ними откроются новые возможности для заработка. Для Стрельцов 2022 год станет спокойным и умеренным. Весам предстоит повышение на работе и перемены в личной жизни, как и Девам.

Новые занятия уготовлены и для Раков. А вот представители Львов снова почувствуют приближение удачи, а 2022 год для них точно будет лучше предыдущего.

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Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака. При этом новый цикл в целом повлияет на жизнь представителей всех созвездий зодиакального круга.