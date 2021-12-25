Ребенок стал жертвой ДТП с двумя легковушками в Саратовской области

Саратов, 25 декабря. Несовершеннолетний скончался в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2114 и Geely в Лысогорском районе.

Инцидент произошел утром 25 декабря на подъезде к Саратову. В результате аварии погиб ребенок, три человека были оперативно госпитализированы. Об этом рассказали представителям СМИ в управлении ГИБДД по региону.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 11-летняя девочка стала жертвой ДТП в Подмосковье. В результате инцидента взрослая женщина и мальчик девяти лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.