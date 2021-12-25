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Певец Влад Соколовский и его невеста раскрыли пол своего будущего ребенка

Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский и его невеста раскрыли пол своего будущего ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 декабря. Музыкант и актер Влад Соколовский и его невеста Ангелина Суркова скоро станут родителями. Пара назвала пол своего будущего малыша.

Молодые родители устроили специальную вечеринку, на которой узнали, что у них будет мальчик. Артист вернулся после съемок в новом фильме по роману писателя Сергея Минаева. Заведение, где пара узнала пол своего ребенка, было украшено праздничными шарами и конфетти.

Музыкант сообщил о скором пополнении в семье в октябре, опубликовав фотографию с Сурковой, передает «Вечерняя Москва». На снимке он обнимает живот свой возлюбленной.

Девушка позже также подтвердила беременность. Она назвала счастьем возможность подарить миру еще одну жизнь от любимого мужчины. Суркова поблагодарила Соколовского за силу, отметив, что рядом с ним она раскрывается еще ярче.

Певец Влад Соколовский и его невеста раскрыли пол своего будущего ребенка
Pr Scr instagram.com / @vs20

Напомним, что пара начала встречаться в 2019 году. Их отношения быстро развивались, и многие фанаты поговаривали о запланированной свадьбе, но в начале 2021 года они сообщили о расставании. Позже артист заявил, что любовь сильнее разлуки, и молодые люди возобновили свои отношения.

Ранее стало известно, что Суркова не планирует выходить замуж за певца. Девушка назвала брак пережитком прошлого.

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