Белоголовцев рассказал об ошибке Виторгана, из-за которой закрыли важный спектакль

Москва, 25 декабря. Комик Сергей Белоголовцев рассказал о печальной судьбе спектакля, на который не удалось заманить зрителей. Артист признался, что винит в провале постановки актера Максима Виторгана.

Музыкальный спектакль «В городе Лжедмитрове» должен был стать одной из самых многообещающих постановок под композиции артиста Алексея Кортнева. Однако его пришлось исключить из репертуара вскоре после первых показов. Белоголовцев вспомнил, что правки от Виторгана загубили потенциальный хит театрального сезона, передает kp.ru.

«Как мы шутим, пришел Виторган и все испортил. Максим сильно переписал пьесу. Спектакль получился жутко дорогой», — поделился актер.

По словам Белоголовцева, не удалось рассчитать экономические аспекты спектакля: чтобы окупиться, постановка должна была каждый день собирать толпы зрителей. В итоге спектакль не удалось «раскрутить» достаточно, чтобы привлечь публику. Зрители не проявили интерес к пьесе, ее пришлось снять с репертуара.

Помимо проблем в театре, Виторган также опасается за трудности в семье. Артист уверен, что его сына от телеведущей Ксении Собчак ждет непростое будущее из-за взросления под влиянием доминирующих родителей.