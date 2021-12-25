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Кедми: просчет Байдена позволил Путину заручиться поддержкой Китая в переговорах с НАТО

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 12:13
Политика
Кедми: просчет Байдена позволил Путину заручиться поддержкой Китая в переговорах с НАТО
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 декабря. Требования по безопасности к НАТО были выдвинуты именно сейчас неслучайно. Российский президент Владимир Путин грамотно разыгрывает шахматную партию, заявил политолог Яков Кедми.

В эфире «Соловьев Live» эксперт заявил, что российские предложения по безопасности к США и другим странам НАТО фактически являются ультиматумом. Россия предупредила западные страны, что в случае отказа от переговоров она сможет самостоятельно обеспечить себе безопасность, передают «Народные Новости».

«В этом разговоре Путин отметил очень важный момент: никакого соглашения по стратегической стабильности без письменных и юридических гарантий безопасности России», — напомнил Кедми.

Политолог подчеркнул, что после переговоров с президентом США Джо Байденом российский лидер говорил с главой Китая Си Цзиньпином. В ходе этой беседы Пекин сделал беспрецедентный шаг, поддержав требования России к НАТО. Кедми подчеркнул, что важным просчетом Вашингтона стал бойкот Олимпиады в КНР, который позволил РФ заручиться поддержкой китайцев в переговорах с Западом. Это можно расценивать как увесистую оплеуху Байдену от Путина.

«Си Цзиньпин сказал, что не приглашал Байдена, а друга Путина – пригласил. Под напором мелких политиков Байден сказал, что Си Цзиньпин не его друг. А с чего начал Путин? "Мой дорогой друг"», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Пекин высоко ценит теплые слова Путина об отношениях КНР и России. Соответствующее заявление сделал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

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