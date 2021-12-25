Daily Express сочло странной реакцию журналиста КНР на пресс-конференцию Путина

Лондон, 25 декабря. Британское издание Daily Express обратило внимание на одну деталь в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Журналисты рассказали, что китайский репортер крайне эмоционально отреагировал на ответ Путина на вопрос о сотрудничестве и отношениях с Пекином, пишет «ПолитРоссия».

«Репортер стоял с улыбкой до ушей и, казалось, упивался словами Путина о партнерстве своей страны с Россией», — развеселились британские журналисты.

Путин в ходе беседы с представителями СМИ констатировал, что в отношениях между Китаем и Россией нет скрытых подтекстов. Основанные на доверии контакты помогают Москве и Пекину развивать множество связей, в том числе в сфере бизнеса и военной отрасли, подчеркнул он.

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Эти слова очень порадовали репортера китайского государственного информагентства «Синьхуа», поэтому он стал улыбаться, что не понравилось западным СМИ. Они сочли его странным и чересчур эмоциональным на серьезном мероприятии.

«Президент Путин сказал, что это беспрецедентное стратегическое партнерство, которому нет равных в мировой истории», — подытожил Daily Express.

Ранее Путин заявил, что США должны осознать невозможность препятствования экономическому развитию Китая. Он выразил уверенность, что в период с 2035 по 2050 годы КНР неизбежно достигнет лидирующих позиций в мировой экономике.