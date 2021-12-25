Пенсионерам в России выплатят по 10 тысяч рублей на фоне высокой инфляции

Москва, 25 декабря. Минфину России выгоднее вновь предоставить пожилым гражданам единовременные выплаты, чтобы компенсировать рост цен, нежели индексировать пенсии по текущему уровню инфляции, заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафронов.

Отвечая на вопросы журналистов «АиФ» о надбавках в связи с инфляцией, он отметил, что для российских пенсионеров оптимальным вариантом стала бы индексация на 8%. Однако, вероятнее всего, министерство на такой шаг не пойдет, поскольку гражданам придется каждый месяц выплачивать повышенный размер пенсии, а правительство в нынешних условиях стремится экономить бюджетные деньги.

Именно поэтому пожилым россиянам вновь предоставят разовую выплату в 10 тысяч рублей, чтобы компенсировать высокий уровень инфляции, но при этом не повысить базовый размер пенсии. По итогам года показатель ожидается на уровне 8%.

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов при этом считает, что индексация пенсий все-таки состоится. Выплаты повысятся на 10%. В стране, по словам эксперта, наблюдается необходимость в таких мерах.