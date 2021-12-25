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Юлия Снигирь поделилась переживаниями из-за съемок без одежды в «Мастере и Маргарите»

Шоу-бизнес
Юлия Снигирь поделилась переживаниями из-за съемок без одежды в «Мастере и Маргарите»
instagram.com  /  @yuliasnigir

Москва, 25 декабря. Актриса Юлия Снигирь рассказала о работе над экранизацией романа «Мастер и Маргарита» и призналась, как ей удалось справиться с волнением во время съемок интимных сцен.

Новая экранизация культового произведения «Мастер и Маргарита» готовится к премьере уже в 2022 году, однако информации о проекте по-прежнему немного. Исполнительница роли Маргариты Снигирь призналась, что работа над фильмом потребовала от нее смелости: актрисе пришлось забыть о стеснительности во время съемок без одежды.

«Мне пришлось убедить себя в том, что я очень хороша, чтобы спокойно разгуливать обнаженной перед толпой людей. Роль Маргариты дала мне внутреннее спокойствие и уверенность в себе», — поделилась актриса в беседе с изданием Grazia.

Так, Снигирь провела 12 часов на тросах во время знаменитого полета Маргариты на метле обнаженной. По словам звезды, для нее эти съемки были катастрофой.

Предстоящая премьера «Мастера и Маргариты» стала далеко не первой попыткой адаптировать литературный источник для больших экранов. ФАН рассказал об экранизациях, которые получились удачными, и вспомнил о провальных проектах по мотивам культового первоисточника.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Снигирь поделилась переживаниями из-за съемок без одежды в «Мастере и Маргарите»
кино мастер и маргарита снигирь
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