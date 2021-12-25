Читатель китайского портала Sohu восхитился средством из России для лечения рака

Пекин, 25 декабря. Читателя китайского портала Sohu восхитило средство из России, которое используется для лечения онкологических заболеваний.

Китаец назвал полезные для здоровья сибирские деликатесы. Прежде всего он отметил трепанга. Это беспозвоночный организм, в котором содержится свыше 50 видов витаминов, химических элементов и аминокислот. Также он является источником веществ с высокой биологической активностью, что позволяет применять его в фармакологии.

По словам пользователя китайской платформы, трепанг — незаменимый ингредиент в традиционной кухне Китая, Кореи и Японии. Его добавляют в салаты, вымачивают в вине и меде, употребляют сырым. В России его можно поймать исключительно в порту Владивостока. Особое внимание китайца привлек лекарственный гриб чага.

«Ее называют волшебным грибом, лесным алмазом и чудесным даром богов», – подчеркнул читатель Sohu.

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По словам автора статьи, продукт из России активно используют в Польше и Финляндии для лечения рака печени, кишечника и желудка. Кроме того, он полезен для пациентов при болезнях сердца и сахарном диабете.

Рак желудка является одним из наиболее агрессивных видов онкологических забоелваний . Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач онкологического центра «Лапино-2» Михаил Давыдов.