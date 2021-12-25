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Средний размер автокредита достиг в России 1,25 млн рублей

Экономика
Средний размер автокредита достиг в России 1,25 млн рублей
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 25 декабря. Новый рекорд достигнут на рынке автомобильного кредитования, средний размер кредита достиг в России 1,25 млн рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, по данным специалистов, число выданных автокредитов сокращается на протяжении трех месяцев подряд. В ноябре банки предоставили россиянам около 73,3 тысячи ссуд на покупку машин. Это на 8% ниже, чем в октябре и на 18,5% меньше, чем год назад.

«Сокращение выдачи автокредитов осенью текущего года при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Российский авторынок в 2022 году может достичь отрицательных значений, ранее сообщили аналитики. По их словам, основными причинами снижения рынка является дефицит полупроводников и сбои в логистических цепочках.

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