Аргентина продлевает режим ЧП в медицине до конца 2022 года

Буэнос-Айрес, 25 декабря. Правительство Аргентины продлило режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31 декабря 2022 года. Новое распоряжение подписал президент страны Альберто Фернандес.

El Gobierno de #Argentina???????? anunció la proclamación del Decreto Ley 867/2021, a través del cual se prorroga el estado de emergencia sanitaria, con el fin de frenar la propagación de la #Covid19https://t.co/2ZBcmjP3vK — teleSUR TV (@teleSURtv) December 25, 2021

Режим ЧС решено продлить на фоне того, как в стране было зафиксировано 5,5 млн заболевших и 117 умерших от инфекции. В документе также говорится, что на данный момент 93% взрослого населения имеют одну дозу вакцины, 90,1% жителей старше 50 лет — не менее двух, поэтому необходимо принять «соответствующие нормативные акты для снижения факторов риска COVID-19».

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 16.279 | Total: 5.445.236 casos



Fallecidos: 29 | Total: 117.008



Ocupación camas UTI: 830



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 34,8%

- AMBA: 36,9%



Reporte completo????https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) December 24, 2021

В постановлении подчеркивается, что иностранцам-нерезидентам при въезде в страну необходимо будет предоставить документы о полном курсе вакцинации и выполнить ряд других требований. В случае обнаружения признаков заболевания они будут изолированы на десять дней.

В середине декабря протестующие против горных разработок на юге Аргентины подожгли 16 зданий.