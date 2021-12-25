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Аргентина продлевает режим ЧП в медицине до конца 2022 года

Весь мир
Аргентина продлевает режим ЧП в медицине до конца 2022 года
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Буэнос-Айрес, 25 декабря. Правительство Аргентины продлило режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31 декабря 2022 года. Новое распоряжение подписал президент страны Альберто Фернандес.

Режим ЧС решено продлить на фоне того, как в стране было зафиксировано 5,5 млн заболевших и 117 умерших от инфекции. В документе также говорится, что на данный момент 93% взрослого населения имеют одну дозу вакцины, 90,1% жителей старше 50 лет — не менее двух, поэтому необходимо принять «соответствующие нормативные акты для снижения факторов риска COVID-19».

В постановлении подчеркивается, что иностранцам-нерезидентам при въезде в страну необходимо будет предоставить документы о полном курсе вакцинации и выполнить ряд других требований. В случае обнаружения признаков заболевания они будут изолированы на десять дней.

В середине декабря протестующие против горных разработок на юге Аргентины подожгли 16 зданий.

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