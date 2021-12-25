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Sohu: Путин озвучил пугающие США подробности создания новых боевых систем в России

Армия
Sohu: Путин озвучил пугающие США подробности создания новых боевых систем в России
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Пекин, 25 декабря. Заявление президента России Владимира Путина о разработке нового оружия наделало много шума, а также заставило волноваться американских военных.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Путин в ходе большой пресс-конференции озвучил пугающие США подробности создания новых боевых систем — Россия и КНР разрабатывают новые виды высокотехнологичного оружия. После этих слов экспертное сообщество стало гадать, о каких именно боевых системах идет речь, передает «ПолитРоссия».

Эксперты не исключают, что Москва и Пекин работают над гиперзвуковым оружием, которое станет большой проблемой для США. Предполагается, что совместными усилиями страны создадут высокоэффективную зенитную систему для перехвата гиперзвуковых ракет.

«После того как американские гиперзвуковые ракеты несколько раз врезались в стену, в США с беспокойством восприняли слова Путина о новых разработках России», — говорится в статье.

Аналитики считают, что слова Путина о новом российском оружии заставили понервничать военных ВС США. Американцы в панике, но это не вызывает удивления, потому что Вашингтон не может реагировать иначе на сообщения об успехах главных геополитических конкурентов.

Ранее обозреватели портала Meta-defense включили российские «Цирконы» в список самого лучшего и перспективного мирового оружия. По их словам, РФ добилась больших успехов в сфере создания новых боевых систем.

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путин сша китай ракеты
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