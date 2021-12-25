Аналитик Леонков предупредил Запад об опасном пересечении красных линий России

Москва, 25 декабря. Запад почти разрушил ту тонкую грань, когда наконец произойдет пересечение обозначенных Россией красных линий, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам аналитика, если Запад пойдет на конфликт и дальше, его ждут тяжелые последствия. Россия вынуждена выступить с адресованным Западу предупреждением, что она предпримет все необходимые меры по защите своей безопасности, говорит Леонков. Также он раскрыл истинный смысл предупреждения России.

«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров. — Прим. ФАН), дальше с вами будет разговаривать Шойгу (глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. — Прим. ФАН). Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над i тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез», — высказался аналитик.

Эксперт отметил, что на Западе почему-то уверены, что не должны придерживаться пунктов соглашений, которые они подписывают с Россией. В результате все договоренности с западными партнерами оборачивались против Москвы, ведь документы преследовали интересы США и НАТО, заключил Леонков.

Ранее Леонков сообщил, что США потерпели неудачу в поисках эффективного средства для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Аналитик напомнил, что «Циркон» является продолжением целой линейки ракет, разработка которых началась еще во времена СССР.