Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 13:13
13:11
Происшествия
Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
13:08
Происшествия
Начальника отдела Россельхознадзора по Москве Ртищева нашли мертвым на рабочем месте
13:04
Политика
Пользователей Reddit рассмешили публикации западных СМИ о скорой «войне» России с Украиной
13:00
Видео
Ирина Ортман рассказала о знаках внимания Киркорова и о слухах про Эрнста
13:00
Общество
Заваленный снегом Петербург разочаровал туристов из Эстонии
12:58
Армия
«Севмаш» анонсировал закладку двух подводных крейсеров «Борей-А»
12:58
Общество
Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года
12:57
Происшествия
Авария с большегрузом под Ростовом-на-Дону частично парализовала движение на юг
12:56
Экономика
Эксперт Попов оценил темпы роста стоимости апартаментов в России
12:56
Общество
Сильный снегопад в Москве привел к появлению пробок на дорогах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Леонков предупредил Запад об опасном пересечении красных линий России

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 11:49
Политика
Аналитик Леонков предупредил Запад об опасном пересечении красных линий России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 декабря. Запад почти разрушил ту тонкую грань, когда наконец произойдет пересечение обозначенных Россией красных линий, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам аналитика, если Запад пойдет на конфликт и дальше, его ждут тяжелые последствия. Россия вынуждена выступить с адресованным Западу предупреждением, что она предпримет все необходимые меры по защите своей безопасности, говорит Леонков. Также он раскрыл истинный смысл предупреждения России.

«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров. — Прим. ФАН), дальше с вами будет разговаривать Шойгу (глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. — Прим. ФАН). Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над i тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез», — высказался аналитик.

Эксперт отметил, что на Западе почему-то уверены, что не должны придерживаться пунктов соглашений, которые они подписывают с Россией. В результате все договоренности с западными партнерами оборачивались против Москвы, ведь документы преследовали интересы США и НАТО, заключил Леонков.

Ранее Леонков сообщил, что США потерпели неудачу в поисках эффективного средства для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Аналитик напомнил, что «Циркон» является продолжением целой линейки ракет, разработка которых началась еще во времена СССР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитик Леонков предупредил Запад об опасном пересечении красных линий России
россия запад леонков
Комментировать