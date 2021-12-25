От дальнобойщика до революционера: топ-5 ролей в кино Владислава Галкина

Сегодня, 25 декабря, российскому актеру театра и кино Владиславу Галкину могло бы исполниться 50 лет. Он дебютировал в кино еще ребенком, сыграв свою первую роль в картине Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». После этого творческий путь артиста пошел в гору, и уже к 18 годам на счету Галкина было несколько успешных экранных работ. А дальше — «Ворошиловский стрелок», «Убойная сила», «Дальнобойщики»…

В день рождения актера ФАН вспоминает его яркие роли.

«В августе 44-го» (2001)

Кадр из фильма «В августе 44-го» /

Картина Михаила Пташука, снятая по роману Владимира Богомолова «Момент истины», рассказывает о группе советских разведчиков, отправленных на поиски шпионов. Актерский состав отличный: Евгений Миронов, Юрий Колокольников, Александр Феклистов. Сам Галкин за роль в военной драме получил кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года».

«Дальнобойщики» (2001–2012)

Кадр из фильма «Дальнобойщики» /

В одном из главных телесериалов 2000-х, который принес ему популярность, Галкин сыграл водителя Сашка, легкомысленного парня, что никак не может найти общий язык со старшим напарником Иванычем. Казалось бы, что может быть общего у представителей разных поколений, которым пришлось работать вместе? Однако каждый выезд, где свобода, дорога и приключения, примиряет героев, а заодно подкидывает им новые истории.

«Казароза» (2005)

Кадр из фильма «Казароза» /

Трехсерийный телевизионный сериал поставлен по историческому детективу Леонида Юзефовича. В центре сюжета — 1920-е годы и загадочное убийство певицы Зинаиды Казарозы, приехавшей с гастролями в уральский сонный городок. Распутать клубок этой трагедии берется эсперантист Свечников — его и играет артист — однако узнать тайну гибели артистки ему удается лишь спустя полвека...

«Любовь на сене» (2009)

Кадр из фильма «Любовь на сене» /

Трогательная мелодрама о российской глубинке стала последней полнометражной киноролью Галкина. Здесь он играет не слишком удачливого Колю Евлашкина, простого парня, недавно вышедшего на свободу. Судьба его сводит с местной деревенской красавицей Надей, на которой тот даже собирается жениться. Однако, как только это случается, на девушку начинают претендовать другие мужчины, и наш герой попадает в настоящий любовный многоугольник.

«Котовский» (2009)

Кадр из фильма «Котовский» /

В сериале о молодости известного красного командира у Галкина вновь главная роль. Играя одного из важнейших героев Октябрьской революции, актер сумел показать не только его выдающиеся качества вроде отваги и разбойничьей удали. Перед зрителем на экране предстает и другой Григорий Котовский — человек с богатым внутренним миром, способный любить, противостоять зависти и совершать сложный жизненный выбор.