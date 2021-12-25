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Семья космонавта Шкаплерова отправила на МКС игрушечную машинку и конфеты к Новому году

Общество
Семья космонавта Шкаплерова отправила на МКС игрушечную машинку и конфеты к Новому году
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Москва, 25 декабря. Космонавт Антон Шкаплеров и другие члены экипажа на Международной космической станции (МКС) получат подарки к Новому году с Земли.

Семья Шкаплерова отправила ему на орбиту игрушечную машинку к празднику, а другим членам экипажа — конфеты. Об этом рассказала супруга космонавта Татьяна Шкаплерова.

«Мы отправили всему экипажу — не только Антону с Петром [Дубровым], но и их американским коллегам — небольшие подарочные пакетики с "космическими" конфетами. Постарались выбрать самые вкусные и с интересными названиями», — рассказала Шкаплерова в беседе с журналом «Русский космос».

По словам супруги космонавта, ее муж также получит календарь с семейными снимками, новогодний свитер и письма с рисунками. Отмечается, что российские космонавты Шкаплеров и Дубров отдохнут только 1 и 2 января. В эти дни у них запланированы встречи с семьями, которые обычно проходят в формате видео-конференц-связи.

А с наступлением нового 2022 года Россия и США планируют перекрестный полет к МКС. Об этом рассказал координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

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мкс новый год подарок
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