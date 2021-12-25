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Россиян предупредили о росте цен на традиционные новогодние продукты

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 11:41
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на традиционные новогодние продукты

Москва, 25 декабря. Новый год в России традиционно ассоциируется с мандаринами и шампанским. Самая популярная закуска — оливье, на втором месте — селедка под шубой. Однако именно эти салаты подорожали практически на четверть.

Росстат каждый декабрь анализирует цены на стандартный набор для оливье: маринованные огурцы, консервированный горошек, картофель, вареная колбаса, морковь и куриные яйца. Таким вот способом организация выясняет уровень инфляции в стране. Сейчас четыре порции такого салата обойдутся россиянам в 416 рублей, что на 15% больше 2020-го, пишет РИА Новости.

Аналогичная ситуация наблюдается и с селедкой под шубой. На компанию из четырех человек придется потратить порядка 209 рублей, что на четверть больше, чем в ковидный год. Из этого набора подорожало все, но селедка меньше остальных ингредиентов — на 11%.

Банк «Русский стандарт» ранее провел исследование и выяснил, что граждане РФ стали на 31% чаще покупать икру в декабре уходящего года, чем за тот же период 2020-го. Средний чек на покупку этого товара достиг 1,3 тысячи рублей.

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новый год оливье рост цен на продукты сельдь под шубой
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