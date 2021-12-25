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Sohu: США боятся даже думать о войне с Россией из-за ракетного комплекса «Сармат»

Армия
Sohu: США боятся даже думать о войне с Россией из-за ракетного комплекса «Сармат»
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Пекин, 25 декабря. США испытывают страх лишь от одной мысли о вооруженном противостоянии с Россией, потому что она обладает внушительным арсеналом стратегических вооружений.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что российский ракетный комплекс «Сармат» наводит ужас на всех потенциальных противников России, в том числе США. Принято считать, что американцы имеют преимущество перед русскими с точки зрения обычных вооружений, но картина меняется, когда речь заходит о стратегическом оружии, передает «ПолитРоссия».

Российский «Сармат» считается самой мощной стратегической боевой системой наземного базирования. Ни одно другое оружие не может сравниться с ней. Она может превратить Нью-Йорк в руины в считанные минуты.

«Россия может поразить любую точку на нашей планете. Ракета несет десять боеголовок, зона поражения которых составляет десятки километров», — говорится в статье.

В США прекрасно понимают, какими будут последствия такого удара, и именно поэтому на Западе боятся даже думать о войне с Россией. Это отражено в старой пословице, которой можно объяснить страх США перед «Сарматом».

«Независимо от того, насколько хороши ваши навыки в боевых искусствах, вы все равно будете бояться кухонных ножей», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в следующем году российские РВСН получат более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Отмечается, что Минобороны РФ считает процесс перевооружения войск одной из приоритетных задач.

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россия сша ракета сармат
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