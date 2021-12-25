В Общественной палате РФ сообщили о смерти писателя Альберта Лиханова

Москва, 25 декабря. Российский писатель Альберт Лиханов умер на 86-м году жизни, сообщили в Общественной палате РФ. Причины его смерти пока не раскрываются.

О кончине Лиханова сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он выразил соболезнования родным и близким писателя.

«Это огромная потеря для каждого кировчанина, для каждого россиянина. Искренне соболезную родным и близким Альберта Анатольевича. Светлая память великому писателю, общественному деятелю», – сказал Васильев.

Творчество Лиханова публиковалось в журнале «Юность». Так, в 1962 году там появился его рассказ «Шагреневая кожа», а 1967 по 1976 годы им были написаны такие произведения, как «Чистые камушки», «Лабиринт», «Обман», «Солнечное затмение».