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Стилисты Рогов и Карцев раскритиковали образы Бузовой на премии Муз-ТВ

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 11:34
Шоу-бизнес
Стилисты Рогов и Карцев раскритиковали образы Бузовой на премии Муз-ТВ
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 декабря. Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев обсудили образы звезд, в которых они появились на премии Муз-ТВ в этом году. Специалисты особенно раскритиковали наряды певицы Ольги Бузовой.

Телезвезда появилась на ковровой дорожке премии в синих ботфортах и платье белоснежного цвета, а на ее травмированной руке можно было увидеть черные тейпы. Рогов в своем YouTube-шоу упрекнул певицу в отсутствии эксперимента с тейпами.

«Во-первых, тейпы бывают синими. Во-вторых, если ты надела черное, могла в эту эстетику уйти, — согласился с коллегой Карцев. — Думаю, что Ольга при своем немалом состоянии очень сильно экономит на стилистах».

Модные эксперты также раскритиковали второе платье Бузовой, которое было украшено блестками и бахромой. По мнению стилистов, ее наряд выглядел очень дешево, а корсет «съел грудь». Они заявили, что при присутствии черных тейпов в образе можно было приклеить их еще на ноги и надеть костюм черного цвета.

Ранее фигурист Дмитрий Соловьев рассказал о своей первой встрече с Бузовой на льду. Он признался, что не узнал знаменитость, так как она выглядела как «корявенький медвежонок».

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Все новости / Шоу-бизнес / Стилисты Рогов и Карцев раскритиковали образы Бузовой на премии Муз-ТВ
бузова рогов МУЗ-ТВ гоша карцев
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