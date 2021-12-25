Ирина Ортман рассказала о знаках внимания Киркорова и о слухах про Эрнста

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица и телеведущая Ирина Ортман.

Для Ирины Ортман 2003 год стал знаковым. После неудачного отбора в финальную часть «Новой волны» она сразу же попала на «Фабрику звезд», где в составе группы «Тутси» завоевала популярность. Также Ортман получила широкую узнаваемость и в качестве сольной певицы.

На «Новой волне» в 2003 году Ирина Ортман сумела привлечь к себе внимание звезд первой величины. К примеру, как заметила Ирина, увидев ее на отборе, Киркоров начал оказывать ей знаки внимания и произнес: «Откуда ты такая?». Надо сказать, что на Ортман был костюм с голым животом. В этом же наряде она во время отбора отплясывала на столе перед жюри во главе с Игорем Крутым. Однако в финальный тур она не прошла.

Но это помогло ей оказаться на «Фабрике звезд», которая выходила на «Первом канале». Именно в это время пришла пора слухов для Ортман. Сначала, по словам Ирины, многие считали, что ее фамилия является псевдонимом, который созвучен предыдущему названию канала — ОРТ. Но и это еще не все. В какой-то момент Ортман заметила, что начали циркулировать в желтой прессе слухи о том, что она внебрачная дочь Константина Эрнста. Сейчас обо всех этих «перлах» она вспоминает с улыбкой.

Ирина Ортман также рассказала в «Давай поговорим» о своем переезде в Москву в 1997 году, о том, как благодаря фарту ей удалось сделать в столице карьеру певицы и поработать на начальном этапе с Ренатом Ибрагимовым и Александром Малининым, о кастинге в группу «Блестящие» и о своем нынешнем муже.

Большое интервью с Ириной Ортман смотрите 26 декабря на площадке ФАН.

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