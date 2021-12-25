Баранец описал ответ России на расширение НАТО с самого неожиданного направления

Вашингтон, 25 декабря. Украину могут принять в НАТО просто назло России, несмотря на готовность США к переговорам по гарантиям безопасности.
Ради этого Вашингтон готов даже переписать некоторые основные правила Североатлантического альянса и, в частности, то, что касается приема государств, имеющих территориальные споры или гражданский конфликт. Впрочем, руководство НАТО может просто закрыть глаза на такие важные, казалось бы, нюансы. Тем более, что прецеденты уже были. К примеру, Турция с Грецией вот уже несколько десятков лет конфликтуют из-за Северного Кипра, но обе эти страны давно входят в НАТО. Поэтому конфликт в Донбассе не стоит считать непреодолимым препятствием для «затаскивания» Украины в альянс.
Тем не менее, Россия может неприятно удивить США зеркальным ответом на столь враждебные действия, ударив с самого неожиданного в первую очередь для американцев направления. Причем вопрос можно решить и без военных методов. Россия готова разыграть мощнейшую шахматную партию на геополитической арене, если Вашингтон не пойдет на ее условия.
Наиболее вероятный план жесткого, но пока невоенного ответа РФ на членство Украины в НАТО в студии политического ток-шоу «60 минут» описал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что у Москвы есть все инструменты для создания аналога Североатлантического альянса у границ США — на американском континенте.
«Если они захотят насолить, то, конечно, втащат Украину в НАТО и, конечно, силой, нападением мы не будем решать эту проблему. Но Россия ударит по США политически, причем с самого неожиданного для янки направления. У нас есть возможности. Как в шахматной игре — если нас давят на одном фланге, мы ответим на другом. На днях верховный главнокомандующий России во время пресс-конференции хорошенько «погулял» по американскому континенту от границ США с Канадой, до границ с Мексикой. Это такой мягкий намек на уже проработанный план. Как только Украину принимают в НАТО мы спокойно, без лишнего шума отправляемся в Венесуэлу, на Кубу и в Никарагуа. Можно в принципе и Мексику зацепить. Создаем свой военный блок и все — США получают быстрый мат в три хода», — расписал план усмирения НАТО Баранец.
Военный эксперт заверил зрителей, что американцы могут долго запутывать Россию несущественными переговорами и в итоге все равно принять Украину в НАТО, установив там свои пусковые установки. Ответ Москвы уже проработан и скорее всего готов к реализации. Причем он будет не только зеркальным, но и превентивным. Баранец повторил, что удара с такого направления США явно не ожидают. Он иронично отметил, что однажды глава Пентагона может разбудить Байдена среди ночи и в панике сообщить: «Они уже здесь». На этом экспансия НАТО в Европе и закончится.
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