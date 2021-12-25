Баранец описал ответ России на расширение НАТО с самого неожиданного направления

Вашингтон, 25 декабря. Украину могут принять в НАТО просто назло России, несмотря на готовность США к переговорам по гарантиям безопасности.

Ради этого Вашингтон готов даже переписать некоторые основные правила Североатлантического альянса и, в частности, то, что касается приема государств, имеющих территориальные споры или гражданский конфликт. Впрочем, руководство НАТО может просто закрыть глаза на такие важные, казалось бы, нюансы. Тем более, что прецеденты уже были. К примеру, Турция с Грецией вот уже несколько десятков лет конфликтуют из-за Северного Кипра, но обе эти страны давно входят в НАТО. Поэтому конфликт в Донбассе не стоит считать непреодолимым препятствием для «затаскивания» Украины в альянс.

Тем не менее, Россия может неприятно удивить США зеркальным ответом на столь враждебные действия, ударив с самого неожиданного в первую очередь для американцев направления. Причем вопрос можно решить и без военных методов. Россия готова разыграть мощнейшую шахматную партию на геополитической арене, если Вашингтон не пойдет на ее условия.

Федеральное агентство новостей /

Наиболее вероятный план жесткого, но пока невоенного ответа РФ на членство Украины в НАТО в студии политического ток-шоу «60 минут» описал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что у Москвы есть все инструменты для создания аналога Североатлантического альянса у границ США — на американском континенте.

«Если они захотят насолить, то, конечно, втащат Украину в НАТО и, конечно, силой, нападением мы не будем решать эту проблему. Но Россия ударит по США политически, причем с самого неожиданного для янки направления. У нас есть возможности. Как в шахматной игре — если нас давят на одном фланге, мы ответим на другом. На днях верховный главнокомандующий России во время пресс-конференции хорошенько «погулял» по американскому континенту от границ США с Канадой, до границ с Мексикой. Это такой мягкий намек на уже проработанный план. Как только Украину принимают в НАТО мы спокойно, без лишнего шума отправляемся в Венесуэлу, на Кубу и в Никарагуа. Можно в принципе и Мексику зацепить. Создаем свой военный блок и все — США получают быстрый мат в три хода», — расписал план усмирения НАТО Баранец.

Военный эксперт заверил зрителей, что американцы могут долго запутывать Россию несущественными переговорами и в итоге все равно принять Украину в НАТО, установив там свои пусковые установки. Ответ Москвы уже проработан и скорее всего готов к реализации. Причем он будет не только зеркальным, но и превентивным. Баранец повторил, что удара с такого направления США явно не ожидают. Он иронично отметил, что однажды глава Пентагона может разбудить Байдена среди ночи и в панике сообщить: «Они уже здесь». На этом экспансия НАТО в Европе и закончится.

Ранее военный эксперт Коротченко предупредил США о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата».