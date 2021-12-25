Секретарь СНБО Украины Данилов призвал заранее обложить Россию суровыми санкциями

Киев, 25 декабря. Западу необходимо ввести превентивные санкции в отношении Российской Федерации на фоне ситуации вокруг Украины, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Соответствующее заявление он сделал в интервью AFP. По его словам, Западу следует предоставить украинской стороне как можно больше военной помощи, а также ввести в отношении РФ превентивные ограничительные меры.

«Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?» — поинтересовался он.

Секретарь СНБО уточнил, что уже давно призывает обложить Москву крайне суровыми санкциями.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что обратился к странам Евросоюза с просьбой внести ясность в заявления о возможных санкциях против России. По его словам, отсутствие каких-либо подробностей относительно данных ограничительных мер в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе способно вызвать вопросы у Москвы.