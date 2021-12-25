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Джоан Роулинг заработала более 165 млн галлеонов на франшизе «Гарри Поттер»

Общество
Джоан Роулинг заработала более 165 млн галлеонов на франшизе «Гарри Поттер»
Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Лондон, 25 декабря. Франшиза «Гарри Поттер» сделала писательницу Джоан Роулинг одним из самых высокооплачиваемых литераторов в мире. Журналисты оценили состояние автора в галлеонах.

С премьеры первого фильма о Гарри Поттере прошло 20 лет, а книги о «мальчике, который выжил», регулярно переиздаются в разных странах мира. Произведения о юном волшебнике позволили Роулинг заполучить международное признание и впечатляющие гонорары. Издание РБК подсчитало, сколько писательница заработала за время выхода книг в галлеонах — валюте волшебной Англии.

Так,1 галлеон равен примерно 5 фунтам стерлингов, по словам Роулинг. Первая книга о Гарри Поттере вышла в 1997 году. Издательство Bloomsbury Publishing оценило творчество писательницы в 150 галлеонов или 1 тысячу долларов. Однако вскоре издательский дом Scholastic Press заплатил Роулинг 22,6 тысячи галлеонов или 105 тысяч долларов. В 2021 году состояние писательницы, по данным The Sunday Times, составило 1,1 миллиарда долларов (165,4 миллиона галлеонов).

Ранее первое издание серии книг «Гарри Поттер» оценили в 60 тысяч фунтов. Экземпляр произведения ушел с молотка на Лондонском аукционе.

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Джоан Роулинг Гарри Поттер писатель
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