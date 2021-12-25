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Горбачев признался, что Советский Союз можно было сохранить

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 11:16
Политика
Горбачев признался, что Советский Союз можно было сохранить
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 декабря. Советский Союз можно было уберечь от развала, трансформировав его в Союз Суверенных Государств, заявил последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

По его словам, такая возможность сохранялась даже после путча, который произошел в 1991 году.

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — сказал он.

Можно было создать федерацию с суверенными республиками, которые могли делегировать часть полномочий центральной власти. Большинство участников СССР готовы были согласиться на это, резюмировал он.

Ранее Горбачев заявил о непосредственной причастности Запада к развалу Советского Союза. По его словам, многие представители западного истеблишмента «потирали руки, глядя на трудности» Москвы.

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