Канадский журналист Фридман назвал Овечкина кандидатом на звание лучшего игрока сезона НХЛ

Оттава, 25 декабря. Канадский журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман прокомментировал выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

По словам журналиста, Овечкин является кандидатом на звание лучшего игрока, но еще не прошло даже половины сезона. Об этом Фридман рассказал во время подкаста 32 Thoughts.

«Он кандидат на «Харт Трофи». Знаю, что еще рано говорить — не сыграно и половины сезона, но он очень хорошо смотрится в этой гонке за «Харт»», — заявил Фридман.

Российский хоккеист ранее продлил контракт с «Кэпиталз» на пять лет. Овечкин занимает второе место по результативности в этом сезоне НХЛ с 22 голами в 31 встрече.

Ранее канадский форвард Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтона» побьет его рекорд по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.