Оформление трех видов выплат доступно российским пенсионерам до конца года

Москва, 25 декабря. Российским пенсионерам нужно успеть оформить до 31 декабря 2021 года три вида выплат, поскольку они назначаются только раз в год. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Речь идет о выплатах, которые производятся на региональных уровнях. Их предоставляют пожилым гражданам отделения социальной защиты населения.

Пенсионеры могут оформить пособие для покупки продуктов в определенных магазинах, с которыми власти заключили соглашение. Размер такой выплаты составит 3-7 тыс. рублей. Также доступны средства по понесенным ими расходам и выплата в размере до 3300 руб. при неиспользовании права на лечение в санаториях.

Кроме того, неработающие пожилые жители сел могут получить надбавку к пенсии в размере 25%. Для этого должен быть соблюден ряд условий, напомнил ПФР на своей странице «ВКонтакте».