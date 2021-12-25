Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 11:42
11:41
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на традиционные новогодние продукты
11:40
Происшествия
Мужчина погиб под колесами «Ласточки» на переезде в Сергиево
11:40
Видео
Фотоловушка зафиксировала брачные игры краснокнижных кабарог
11:39
Армия
Sohu: США боятся даже думать о войне с Россией из-за ракетного комплекса «Сармат»
11:37
Общество
Мурашко призвал россиян помнить о здоровье и безопасности при подготовке к Новому году
11:36
Шоу-бизнес
Дагестанский автор хита Билана рассказал о том, как владельцем песни стал Киркоров
11:35
Общество
В Общественной палате РФ сообщили о смерти писателя Альберта Лиханова
11:34
Шоу-бизнес
Стилисты Рогов и Карцев раскритиковали образы Бузовой на премии Муз-ТВ
11:32
Технологии
Пермские ученые придумали, как избежать выхода техники из строя в Арктике
11:31
Общество
Петербург остается в числе лидеров антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бывшего мэра Нью-Йорка обвинили в клевете о выборах-2020

Весь мир
Бывшего мэра Нью-Йорка обвинили в клевете о выборах-2020
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Атланта, 25 декабря. Две сотрудницы избирательной комиссии Джорджии Руби Фримен и Вандреа Мосс подали в суд на телевизионный канал One America News Network (OAN) и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, из-за обвинений по поводу фальсификаций на выборах 2020 года. Об этом сообщает The Huffington Post.

В иске говорится, что телеканал OAN продолжал транслировать обвинения в их адрес от Джулиани даже после того, как представители избирательных органов Джорджии их опровергли. В частности, экс-мэр обвинял сотрудниц во вбросах бюллетеней и других махинациях и тем самым «публиковал и усиливал ложь». Обращение было подано в федеральный суд в Вашингтоне. В иске также говорится, что Фримен и Мосс получили большое количество «жестоких и расистских угроз» в результате ложных заявлений против них и теперь «боятся жить нормальной жизнью». Они добиваются возмещения штрафных убытков и удаления высказываний Джулиани.

Ранее по этой же причине на экс-мэра подала в суд компания по производству автоматических урн для голосования Dominion Voting Systems и потребовала компенсацию в размере 1,3 миллиарда долларов, утверждая, что из-за его заявлений миллионы людей считали, будто у них украли голоса.

Большая ложь

Джулиани во время выборов 2020 года работал адвокатом экс-президента Дональда Трампа. После публикации итогов голосования бывший мэр Нью-Йорка обвинил Демократическую партию и ряд СМИ в организации масштабных махинаций. Особый упор делался на ситуацию в Джорджии, Пенсильвании и Флориде, потому что они принадлежат к числу колеблющихся штатов. Джулиани часто появлялся на телеканалах OAN, Fox и Fox Business, чтобы рассказать о «Большой лжи». Министерство юстиции США в итоге заявило, что не обнаружило доказательств широко распространенной фальсификации результатов голосования на выборах.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бывшего мэра Нью-Йорка обвинили в клевете о выборах-2020
выборы сша суд руди джулиани
Комментировать