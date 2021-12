Бывшего мэра Нью-Йорка обвинили в клевете о выборах-2020

Атланта, 25 декабря. Две сотрудницы избирательной комиссии Джорджии Руби Фримен и Вандреа Мосс подали в суд на телевизионный канал One America News Network (OAN) и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, из-за обвинений по поводу фальсификаций на выборах 2020 года. Об этом сообщает The Huffington Post.

