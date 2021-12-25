Бывшего мэра Нью-Йорка обвинили в клевете о выборах-2020

Атланта, 25 декабря. Две сотрудницы избирательной комиссии Джорджии Руби Фримен и Вандреа Мосс подали в суд на телевизионный канал One America News Network (OAN) и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, из-за обвинений по поводу фальсификаций на выборах 2020 года. Об этом сообщает The Huffington Post.

The woman accuse the right-wing cable news channel and the former New York City Mayor defaming them by falsely claiming they engaged in ballot fraud during the 2020 election. https://t.co/ZjDjvGML6T — HuffPost (@HuffPost) December 23, 2021

В иске говорится, что телеканал OAN продолжал транслировать обвинения в их адрес от Джулиани даже после того, как представители избирательных органов Джорджии их опровергли. В частности, экс-мэр обвинял сотрудниц во вбросах бюллетеней и других махинациях и тем самым «публиковал и усиливал ложь». Обращение было подано в федеральный суд в Вашингтоне. В иске также говорится, что Фримен и Мосс получили большое количество «жестоких и расистских угроз» в результате ложных заявлений против них и теперь «боятся жить нормальной жизнью». Они добиваются возмещения штрафных убытков и удаления высказываний Джулиани.

Ранее по этой же причине на экс-мэра подала в суд компания по производству автоматических урн для голосования Dominion Voting Systems и потребовала компенсацию в размере 1,3 миллиарда долларов, утверждая, что из-за его заявлений миллионы людей считали, будто у них украли голоса.

Большая ложь

Джулиани во время выборов 2020 года работал адвокатом экс-президента Дональда Трампа. После публикации итогов голосования бывший мэр Нью-Йорка обвинил Демократическую партию и ряд СМИ в организации масштабных махинаций. Особый упор делался на ситуацию в Джорджии, Пенсильвании и Флориде, потому что они принадлежат к числу колеблющихся штатов. Джулиани часто появлялся на телеканалах OAN, Fox и Fox Business, чтобы рассказать о «Большой лжи». Министерство юстиции США в итоге заявило, что не обнаружило доказательств широко распространенной фальсификации результатов голосования на выборах.