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Политолог Золотарев предрек развал газотранспортной системы Украины без России

Политика
Политолог Золотарев предрек развал газотранспортной системы Украины без России
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 25 декабря. Газотранспортная система Украины придет в негодность без участия России, считает украинский политолог Андрей Золотарев.

Как отметил директор аналитического центра «Третий сектор», сейчас Украина должна приготовиться к реальному реверсу газа из Словакии, но на это ГТС не рассчитана. Без участия России и Германии невозможен процесс модернизации сетей, но в Киеве это отрицают, говорит политолог.

«Этот процесс неизбежен. Если сейчас не решить вопрос с консорциумом — Германия, Россия, Украина — шансов модернизировать ее у Киева не будет. Можно отдать США, но это тема токсичная», — высказался Золотарев.

По словам политолога, на протяжении 20 с лишним лет ГТС Украины называли национальным достоянием и стратегическим ресурсом, но сейчас она разваливается.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что Украина пока не может создать альтернативу российскому газу. Он призвал модернизировать систему газопроводов на территории Польши.

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украина газ золотарев
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