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На Украине запустили завод по производству ударных беспилотников Bayraktar

Армия
На Украине запустили завод по производству ударных беспилотников Bayraktar
wikipedia.org  /  Армія Інформ / CC BY 4.0

Киев, 25 декабря. Киев запустил собственное производство ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Киев расширяет сотрудничество с Турцией, у которой украинские военные ранее закупали ударные БПЛА. Ермак отметил, что в настоящее время на украинской территории есть завод, который может самостоятельно изготавливать дроны.

«Все началось с поставок Bayraktar, а сейчас запущено их производство уже на Украине», — отметил Ермак в интервью изданию «Фокус».

Ранее сообщалось, что командование ВСУ засекретило информацию о боевом использовании беспилотников Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin в Донбассе. Стоит отметить, что о первом применении американских ракетных комплексов в регионе против мирных жителей стало известно в конце ноября, передает телеканал «360».

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