На Украине запустили завод по производству ударных беспилотников Bayraktar

Киев, 25 декабря. Киев запустил собственное производство ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Киев расширяет сотрудничество с Турцией, у которой украинские военные ранее закупали ударные БПЛА. Ермак отметил, что в настоящее время на украинской территории есть завод, который может самостоятельно изготавливать дроны.

«Все началось с поставок Bayraktar, а сейчас запущено их производство уже на Украине», — отметил Ермак в интервью изданию «Фокус».

Ранее сообщалось, что командование ВСУ засекретило информацию о боевом использовании беспилотников Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin в Донбассе. Стоит отметить, что о первом применении американских ракетных комплексов в регионе против мирных жителей стало известно в конце ноября, передает телеканал «360».