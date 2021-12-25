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Леонид Агутин растрогал до слез Пелагею в новом эпизоде «Гoлocа»

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 10:44
Шоу-бизнес
Леонид Агутин растрогал до слез Пелагею в новом эпизоде «Гoлocа»
instagram.com  /  @pelageya_insta

Москва, 25 декабря. Певица Пелагея эмоционально отреагировала на выступление подопечных музыканта Леонида Агутина в шоу «Гoлoc». Артист подготовил трогательный номер в полуфинале проекта.

Телепроект «Гoлoc» приближается к завершению сезона. Наставники подготовили для зрителей особые номера: так, Агутин выбрал для своих подопечных Элины Пан и Вячеслава Явкина трек «Это все для тебя» — хит Анжелики Варум. Трогательная композиция заставила судью проекта Пелагею пролить слезы.

«Это какой-то кошмар вообще сегодня. Леонид Николаевич, ну что ты делаешь?» — пожаловалась артистка.

Дима Билан отметил, что Пелагея регулярно плачет в эпизодах музыкального шоу. В ответ артистка призналась, что считает Агутина удивительным продюсером, который никогда не повторяется и ищет «новые грани себя».

Ранее бессменный наставник телепроекта Александр Градский, который скончался в ноябре, получил признание со стороны россиян по опросу ВЦИОМ. Так, артист был назван главным музыкантом года, а Константина Хабенского признали самым популярным актером, передает «Вечерняя Москва».

Тем временем участница шоу Карина Купер высказалась о возможности замены Градского в составе наставников. Артистка уверена, что кресло композитора следует оставить пустым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Агутин растрогал до слез Пелагею в новом эпизоде «Гoлocа»
пелагея агутин гoлoc
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