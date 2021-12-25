Жители России стали чаще покупать икру в преддверии Нового года

Москва, 25 декабря. Россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года относительно того же периода прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании банка «Русский стандарт».

В кассовых чеках декабря этого года намного чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее, встречалась икра лососевых и осетровых рыб. Рост составил 31%, подсчитали авторы исследования.

Средний чек на покупку черной и красной икры по карте в декабре 2021 года увеличился на 22%. Он достиг 1304 рубля, тогда как в том же месяце 2020 года был на уровне 1073 рублей.

Для исследования были использованы обезличенные данные сервиса, с помощью которого можно узнавать о наполнении кассового чека в мобильном банке.

Перед Новым годом не стоит покупать продукты питания с ограниченными сроками хранения. На это указал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.