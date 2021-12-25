Комментатор Орлов заявил о необходимости заменить Дзюбу молодыми игроками в «Зените»

Москва, 25 декабря. Комментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал его «флюгером» и указал на парадоксальность изменчивости его мнения.

По словам Орлова, футболист должен быть готов к критике, потому что критиковали всех, даже Марадону и Кройффа за их плохую игру на поле. Журналист заявил в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР», что он оценивает только его футбольное мастерство, а не человеческие качества.

«Для меня Дзюба — это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить. Его фразы не вызывают интереса у меня. Он просто игрок футбольной команды «Зенит» и мы вместе переживаем за то, как играет клуб», — заявил Орлов.

Комментатор отметил, что «Зениту» не нужно держаться за Дзюбу, так как он уже несостоятелен в Лиге чемпионов. По словам Орлова, петербургскому клубу нужно выпускать молодых игроков на игры вместо Дзюбы, время которого уже уходит.

Ранее Дзюба стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом в 2021 году. В тройку рейтинга также попали капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и теннисист Андрей Рублев.