Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 11:41
11:41
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на традиционные новогодние продукты
11:40
Происшествия
Мужчина погиб под колесами «Ласточки» на переезде в Сергиево
11:40
Видео
Фотоловушка зафиксировала брачные игры краснокнижных кабарог
11:39
Армия
Sohu: США боятся даже думать о войне с Россией из-за ракетного комплекса «Сармат»
11:37
Общество
Мурашко призвал россиян помнить о здоровье и безопасности при подготовке к Новому году
11:36
Шоу-бизнес
Дагестанский автор хита Билана рассказал о том, как владельцем песни стал Киркоров
11:35
Общество
В Общественной палате РФ сообщили о смерти писателя Альберта Лиханова
11:34
Шоу-бизнес
Стилисты Рогов и Карцев раскритиковали образы Бузовой на премии Муз-ТВ
11:32
Технологии
Пермские ученые придумали, как избежать выхода техники из строя в Арктике
11:31
Общество
Петербург остается в числе лидеров антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Банк России рассмотрит вопрос об ограничении выдачи потребкредитов с 1 июля

Экономика
Банк России рассмотрит вопрос об ограничении выдачи потребкредитов с 1 июля
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 25 декабря. Центробанк может установить ограничения по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, ввести их могут с 1 июля следующего года, сообщает российский регулятор.

На первом этапе Банк России предлагает сократить лимит выдачи потребкредитов с показателем долговой нагрузки более 80%, говорится в материалах. Затем ЦБ может рассмотреть дальнейшее ужесточение.

«Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки. При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки», — пояснил регулятор.

ЦБ ранее объявил, что средний размер ставки по вкладам в рублях немного подрос. Во второй декаде декабря средняя максимальная ставка в наиболее крупных кредитно-финансовых организациях преодолела отметку в 7,4%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Банк России рассмотрит вопрос об ограничении выдачи потребкредитов с 1 июля
банк россии потребкредиты лимит на кредиты
Комментировать