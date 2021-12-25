Банк России рассмотрит вопрос об ограничении выдачи потребкредитов с 1 июля

Москва, 25 декабря. Центробанк может установить ограничения по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, ввести их могут с 1 июля следующего года, сообщает российский регулятор.

На первом этапе Банк России предлагает сократить лимит выдачи потребкредитов с показателем долговой нагрузки более 80%, говорится в материалах. Затем ЦБ может рассмотреть дальнейшее ужесточение.

«Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки. При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки», — пояснил регулятор.

ЦБ ранее объявил, что средний размер ставки по вкладам в рублях немного подрос. Во второй декаде декабря средняя максимальная ставка в наиболее крупных кредитно-финансовых организациях преодолела отметку в 7,4%.