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Политолог Золотарев назвал уничтожение украинского олигархата целью США

Политика
Политолог Золотарев назвал уничтожение украинского олигархата целью США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Геращенко

Киев, 25 декабря. Власти США мечтают расправиться с национальным украинским олигархатом, считает политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, именно после того, как на Украине исчезнут олигархи, все указующие сигналы из США будут гораздо легче исполняться. Если бы украинская элита не сопротивлялась содействию работе «нормандского формата» и исполнению Минских соглашений, ситуация уже давно бы была разрешена, убежден Золотарев.

«В 2015 году США тоже носились с идеей одностороннего выполнения Киевом Минских соглашений. Все это закончилось взрывами гранат, и после этого как ни пытались сподвигнуть Украину к какому-то прогрессу, дело не шло. Более того, предыдущий президент тогда нацелился на выталкивание Донбасса из Украины», — высказался эксперт.

Как считает политолог, нынешней Украине не нужен Донбасс с его избирателями, которые выступают против киевской власти.

Ранее политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что Белый дом откажется от своих планов на Украину в случае, если Россия прекратит отношения с Китаем. По его словам, пока Вашингтон не решит проблему КНР, он не сможет двигаться дальше.

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Все новости / Политика / Политолог Золотарев назвал уничтожение украинского олигархата целью США
украина сша золотарев
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