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Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор

Весь мир
Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор
Федеральное агентство новостей  / 

На прошедшей неделе Армения и Азербайджан снова обменялись пленными. Карабах посетила кандидат в президенты Франции, которая способна победить Макрона во втором туре. Ильхам Алиев в день своего юбилея объявил о создании подразделений «коммандо», а Пашинян провел итоговую пресс-конференцию по аналогии с Владимиром Путиным.

Оперативная обстановка

Редкая неделя, которая обошлась вообще без нарушений режима прекращения огня.

Наиболее заметным стал инцидент 18 декабря, когда подразделению ВС Армении удалось взять в плен двоих азербайджанских военнослужащих в направлении села Цхук. Как утверждает МО Азербайджана, военные просто заблудились.

Лидер партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян написал на странице в Фейсбук, что командир, захвативший азербайджанских военнослужащих, «один из лучших полковников Армении» и предрек ему генеральское будущее. Чем, видимо, намекнул на спланированный характер акции.

По совпадению, на следующий день Азербайджан, согласно договоренности в Брюсселе, передал армянской стороне десять военнослужащих, о чем упомянул даже президент Франции Эммануэль Макрон.

Спустя два дня Ереван вернул задержанных при посредничестве российских миротворцев. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, Армения передала Азербайджану нарушивших 18 декабря границу азербайджанских военных без каких-либо условий, чтобы не создавать впечатление «торга людьми».

Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор
Федеральное агентство новостей /

Повод для очередного дипломатического скандала создал неофициальный визит в Степанакерт кандидата в президенты Франции, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Видимо поддержка армянской диаспоры для французских политиков важнее, чем дипломатические отношения страны с Азербайджаном, так как опросы уже показывают, что Пекресс в случае выхода во второй тур способна победить Макрона.

Из соображений безопасности поездка не освещалась большинством французских СМИ в Армении, включая France TV, сообщил один из журналистов, путешествовавший с делегацией.

Баку не остался в стороне и вручил ноту протеста Франции, а политика включил в список нежелательных лиц в Азербайджане.

Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор
Федеральное агентство новостей /

Азербайджан будет создавать собственные бригады коммандо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря посетил Гадрут, где вручил боевое знамя 218-ой отдельной бригаде «коммандос».

«Создание сил коммандо для нас нововведение. В этих бригадах будут служить хорошо подготовленные лица, готовые принести себя в жертву Родине. Это значительно увеличит военную мощь нашей армии», — заявил он.

Однако стоит отметить, что данные подразделения имеют мало общего с настоящими силами специальных операций, коими зачастую являются «коммандо».

Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор
president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı

В свое время командование ВС Турции в рамках реформы сухопутных войск произвело переформирование обычных мотопехотных бригад в части «коммандос». Главной особенностью данных соединений является отсутствие тяжелой бронетехники, а также более продвинутый курс горной и специальной подготовки личного состава. Фактически именно пехотные подразделения легкого типа и обеспечили преимущество азербайджанской армии в ходе прошедшей войны.

В настоящее время происходит активный интеграционный процесс между ВС Турции и Азербайджана, при этом на базе училища горных «коммандос» и учебного центра сухопутных войск Турции несколько раз году проводятся месячные курсы подготовки азербайджанских военных.

В результате через пару лет ВС Азербайджана будут очень близки к стандартам турецкой армии.

Турецко-армянские отношения

Ереван и Анкара назначили спецпредставителей по процессу диалога.

Армянскую сторону представит заместитель председателя Национального Собрания Армении Рубен Рубинян, который возглавлял комиссию по внешним связям парламента, турецкую — бывший посол в США Сердар Кылыч.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что спецпредставители проведут встречу уже в скором времени.

В свою очередь секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что и Армения готова принять представителей Турции и Азербайджана для обсуждения региональных вопросов. По его словам, армяно-турецкой повестки дня на данный момент нет, поэтому нужно обсудить возможности, к чему Ереван готов.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что турецкая авиакомпания Pegasus начала подготовку к выполнению полетов по маршруту Стамбул-Ереван, которые могут стартовать в ближайшие дни. Министр также сообщил о желании некой армянской компании выполнять полеты между Ереваном и Стамбулом.

Международные коридоры и переговорные форматы

Фактор Анкары сыграет и при следующей встрече в формате «3+3», которую планируется провести в Турции. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу верит, что Грузия также примет в ней участие. Еще до появления первых результатов с инициативой расширить формат до «5+3» выступил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Дипломат считает, что инициатива полностью согласуется с процессами на Южном Кавказе, протекающими после завершения карабахского конфликта.

Вместе с тем Алиев и Пашинян могут до конца года провести еще один раунд переговоров. Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу 28 декабря в Санкт-Петербурге. По данным армянской газеты «Паст», переговоры могут пройти в расширенном составе с участием вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении, а также глав оборонных ведомств и министров иностранных дел.

На этом фоне посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави сообщил об активизации нового коридора между Ираном, Азербайджаном, Грузией, Черным морем и Европой. Он будет активирован между Пакистаном, Ираном и Турцией после испытательного ввода в эксплуатацию коридора «Север-Юг» (Финляндия, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив и Индия).

Тему продолжил Никол Пашинян, который на неделе посетил Грузию и принял участие на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он озвучил, что появилась возможность возобновить автомобильное сообщение с Азербайджаном, которое приведет к появлению новых инфраструктурных проектов в регионе. Это касается дороги «Север-Юг», которая соединяет армяно-грузинскую границу с границей Армения-Иран.

Премьер отметил, что достигнута принципиальная договоренность с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз, которую планируется завершить в ближайшие 2-3 года. В результате проект существенно изменится, превратившись в маршрут «Север-Юг», «Восток-Запад».

Ереван даже несколько торопит события.

Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор
primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, есть предложение, не дожидаясь строительства новой железной дороги на участках Мегри и Мичнаван — Горадиз, открыть сообщение через Нахичевань в Иран.

Пашинян порассуждал о будущем Арцаха и встрече с Эрдоганом

Премьер-министр Армении 24 декабря провел довольно масштабную онлайн-конференцию, где так или иначе осветил свою позицию по множеству региональных проблем. Из наиболее интересного стоит отметить:

— три встречи, организованные Путиным, Мишелем и Макроном, дополнили друг друга. Пашинян отмечает, что видит возможности, которые пока «туманны»;

— «мы за переговоры по подписанию мирного договора (с Азербайджаном) и не отказывались разговаривать по этой теме. Если мы говорим о мирной эре для нашего региона, то нелогично, если мы выскажемся против мирного договора в рамках комплексного решения проблем»;

— «в 2011 году был согласованный Казанский документ. Армения согласилась подписывать, но Азербайджан по своим причинам отказался». В итоге апрельская война 2016-го года стала разведкой боем, рассчитанной именно на четыре дня;

Азербайджан создает силы «коммандо», а Пашинян готов обсуждать мирный договор
primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

— в переговорном процессе по карабахскому вопросу в 2016 году произошла катастрофа, так как уточнение промежуточного статуса было перенесено в Совбез ООН;

— пока что договоренностей о встрече с Эрдоганом нет, но если переговоры Рубиняна с турецким коллегой пройдут успешно, то после этого будут встречи на высоком и высшем уровне. Ереван ожидает нормализации отношений с Анкарой, хотя в Армении к этому вопросу подходят весьма эмоционально;

— вопрос предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС связан с общим переговорным процессом по нормализации армяно-азербайджанских отношений, разблокировки коммуникаций в регионе и т.д.

— формат «3+2» необходим с точки зрения общей стабилизации обстановки, Еревану нельзя упускать возможность присутствовать при нем.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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