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Актриса Николь Кидман рассказала о дискриминации женщин старше 40 лет в Голливуде

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 10:26
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман рассказала о дискриминации женщин старше 40 лет в Голливуде
Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Вашингтон, 25 декабря. Актриса Николь Кидман рассказала о положении дел в Голливуде для женщин старше 40 лет. Звезда отметила, что им чаще отказывают в ролях на кастингах.

Кидман рассказала, что в киноиндустрии еще распространено убеждение, что женщинам старше 40 лет нечего делать в фильмах. Она отметила, что напрямую об этом не говорится, но происходит все меньше предложений и больше отказов по работе. Актриса заявила об изменении отношения к женщинам в Голливуде, но призывает не останавливаться на достигнутом. Кинозвезда призналась, что ей были знакомы чувства героини фильма «Быть Рикардо», в котором она играла главную роль.

«Там есть сцена, где Люсиль говорят: «Тебе 39, и все. Для тебя это все кончено», — поделилась Кидман. — Я сразу узнала это чувство. Со мной в ее возрасте тоже происходило что-то подобное. И точно так же я смогла найти новые возможности на телевидении. Когда мы снимали эту сцену, я все думала о том, как же мне это знакомо».

Артистка отметила, что женщинам в возрасте в ее профессии приходится быть очень выносливыми, чтобы отстоять себя и свою карьеру. Новый голливудский фильм с Кидман уже можно увидеть на стриминговом сервисе Prime Video, пишет журнал ОК!.

Ранее стало известно, как Кидман готовилась к своей роли в фильме «Быть Рикардо». Актриса призналась, что ей пришлось начать курить, чтобы изменить свой голос.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Николь Кидман рассказала о дискриминации женщин старше 40 лет в Голливуде
актриса николь кидман голливуд дискриминация
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