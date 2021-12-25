Актриса Николь Кидман рассказала о дискриминации женщин старше 40 лет в Голливуде

Вашингтон, 25 декабря. Актриса Николь Кидман рассказала о положении дел в Голливуде для женщин старше 40 лет. Звезда отметила, что им чаще отказывают в ролях на кастингах.

Кидман рассказала, что в киноиндустрии еще распространено убеждение, что женщинам старше 40 лет нечего делать в фильмах. Она отметила, что напрямую об этом не говорится, но происходит все меньше предложений и больше отказов по работе. Актриса заявила об изменении отношения к женщинам в Голливуде, но призывает не останавливаться на достигнутом. Кинозвезда призналась, что ей были знакомы чувства героини фильма «Быть Рикардо», в котором она играла главную роль.

«Там есть сцена, где Люсиль говорят: «Тебе 39, и все. Для тебя это все кончено», — поделилась Кидман. — Я сразу узнала это чувство. Со мной в ее возрасте тоже происходило что-то подобное. И точно так же я смогла найти новые возможности на телевидении. Когда мы снимали эту сцену, я все думала о том, как же мне это знакомо».

Артистка отметила, что женщинам в возрасте в ее профессии приходится быть очень выносливыми, чтобы отстоять себя и свою карьеру. Новый голливудский фильм с Кидман уже можно увидеть на стриминговом сервисе Prime Video, пишет журнал ОК!.

Ранее стало известно, как Кидман готовилась к своей роли в фильме «Быть Рикардо». Актриса призналась, что ей пришлось начать курить, чтобы изменить свой голос.