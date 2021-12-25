Более трети россиян признались, что не любят новогодние корпоративы

Москва, 25 декабря. Аналитики сервиса Superjob провели опрос среди россиян и выяснили, что более трети граждан не любит новогодние корпоративные мероприятия.

Исследование показало, что 39% респондентов с нелюбовью относятся к праздничным корпоративам. Однако нашлись и те, кому такие празднования по душе. Из них 13% признались, что готовы к любому формату проведения мероприятия, поскольку «хочется собраться всем вместе». Еще 12% опрошенных выбрали в качестве лучшего варианта времяпрепровождения совместный вечер в кафе или ресторане.

При этом женщинам больше всего хочется побывать на корпоративе, практически все форматы корпоративов они называли чаще мужчин. В свою очередь, представители сильного пола преимущественно заявляли, что испытывают мало интереса к празднованию с коллегами.

Опрос ВЦИОМ ранее выявил, что почти 80% россиян планируют встретить Новый год дома. Только 8% респондентов собираются пойти на праздник в гости.