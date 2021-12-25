Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 11:41
11:40
Происшествия
Мужчина погиб под колесами «Ласточки» на переезде в Сергиево
11:40
Видео
Фотоловушка зафиксировала брачные игры краснокнижных кабарог
11:39
Армия
Sohu: США боятся даже думать о войне с Россией из-за ракетного комплекса «Сармат»
11:37
Общество
Мурашко призвал россиян помнить о здоровье и безопасности при подготовке к Новому году
11:36
Шоу-бизнес
Дагестанский автор хита Билана рассказал о том, как владельцем песни стал Киркоров
11:35
Общество
В Общественной палате РФ сообщили о смерти писателя Альберта Лиханова
11:34
Шоу-бизнес
Стилисты Рогов и Карцев раскритиковали образы Бузовой на премии Муз-ТВ
11:32
Технологии
Пермские ученые придумали, как избежать выхода техники из строя в Арктике
11:31
Общество
Петербург остается в числе лидеров антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19
11:27
Происшествия
Два человека погибли при столкновении шести машин под Волгоградом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более трети россиян признались, что не любят новогодние корпоративы

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 10:25
Общество
Более трети россиян признались, что не любят новогодние корпоративы
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Аналитики сервиса Superjob провели опрос среди россиян и выяснили, что более трети граждан не любит новогодние корпоративные мероприятия.

Исследование показало, что 39% респондентов с нелюбовью относятся к праздничным корпоративам. Однако нашлись и те, кому такие празднования по душе. Из них 13% признались, что готовы к любому формату проведения мероприятия, поскольку «хочется собраться всем вместе». Еще 12% опрошенных выбрали в качестве лучшего варианта времяпрепровождения совместный вечер в кафе или ресторане.

При этом женщинам больше всего хочется побывать на корпоративе, практически все форматы корпоративов они называли чаще мужчин. В свою очередь, представители сильного пола преимущественно заявляли, что испытывают мало интереса к празднованию с коллегами.

Опрос ВЦИОМ ранее выявил, что почти 80% россиян планируют встретить Новый год дома. Только 8% респондентов собираются пойти на праздник в гости.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более трети россиян признались, что не любят новогодние корпоративы
новый год опрос корпоратив
Комментировать