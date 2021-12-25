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Фольга и цитрусовые эфирные масла помогут уберечь новогоднюю елку от кота

Общество
Фольга и цитрусовые эфирные масла помогут уберечь новогоднюю елку от кота
pxhere.com

Лондон, 25 декабря. Специалисты британской организации Cats Protection рассказали, что поможет спасти новогоднюю елку от посягательств кота.

Эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск нападения домашнего любимца на главный символ Нового года. Советы не гарантируют полную безопасность дерева, однако снижают вероятность того, что кот залезет на елку или опрокинет ее.

В первую очередь защитить зеленую красавицу от животного поможет запах. Коты не любят цитрусовые, поэтому следует опрыскать ель водой с добавлением пары капель апельсинового или лимонного эфирного масла. При этом на пол можно положить фольгу — материал должен отпугнуть питомца, передает издание The Independent.

Фольга и цитрусовые эфирные масла помогут уберечь новогоднюю елку от кота
pixabay.com /

Также специалисты посоветовали выбрать небольшую ель и установить ее в углу помещения, рядом с которым нет полок, шкафов и тумбочек. Основание дерева лучше всего зафиксировать и утяжелить замаскированными под сугробы мешками с керамзитом. Кроме того, важно убедиться, что подставка елки достаточно крепкая и устойчивая.

Пушистые домашние любимцы обожают резвиться с новогодними елками. Однако хозяева от таких игр не всегда в восторге, поэтому выдумывают способы, как защитить дерево. Например, владельцы двух кошек не нашли ничего лучше, чем подвесить новогоднюю елку к потолку.

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