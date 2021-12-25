На афгано-пакистанской границе произошла артиллерийская перестрелка

Кабул, 25 декабря. Ресурсы, связанные с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), сообщили о приграничных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил Пакистана в провинции Кунар.

Отмечается, что талибы открыли огонь в ответ на артиллерийский обстрел, предпринятый пакистанцами в отношении группировки «Текрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ), тесно связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Ранее боевики ТТП осуществили ряд терактов против представителей власти в пакистанском округе Баджаур.

ویدیو: منابع می‌گویند که ارتش پاکستان، عصر امروز ده‌ها موشک بر دهکده‌های ولسوالی سرکانو ولایت کنر شلیک کرده‌اند. به‌گفتۀ منابع، طالبان نیز مواضع سربازان پاکستانی را مورد هدف گلوله‌ها، قرار داده‌اند. #پیک #افغانستان pic.twitter.com/cRmgClc4r3 — Payk Media - Revealing the Truth (@PaykMedia) December 24, 2021

Столкновения начались 24 декабря в 16:00, когда и был осуществлен обстрел со стороны пакистанских баз Моманд и Баджаур. Ответом талибов стал также артиллерийский удар из населенных пунктов Сарканд и Асмар. Кроме того, очевидцы сообщили о большом количестве транспортных средств «Талибана», движущихся к границе, в том числе броневиков.

Посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан вечером 24 декабря заявил, что Исламабад и Кабул договорились о мирном решении пограничного вопроса и избегании эскалации конфликта.

پاک افغان سرحد پر کشیدگی برقرار ، پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان جھڑپ جاری

پاکستانی فوج کیساتھ شام چار بجے سے جھڑپ جاری ہے ۔

دونوں اطراف سے بھاری توپ خانے کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس کی فضاء ہے pic.twitter.com/lELawknVbJ — Ghazi Media Network ℹ️ (@GhaziMedia3) December 24, 2021

Следует отметить, что обострение на границах Афганистана характерно не только для ее пакистанской части. Так, 1 декабря талибы открыли огонь по иранским фермерам, зашедшим за рубеж, чем спровоцировали соответствующий ответ со стороны ВС Ирана.

Сообщалось, что в ходе завязавшихся боестолкновений «Талибан» занял КПП «Дахраес» и несколько блокпостов, хоть иранские официальные лица это и отрицали. Урегулирование последовало вслед за переговорами, организованными в срочном порядке. Количество жертв неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.